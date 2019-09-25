"Он должен извиниться": LOBODA раскрыла подробности ссоры с Сергеем Лазаревым

Певица допускает примирение с российским артистом

LOBODA Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая возлагает большие надежды на Президента нашей страны Владимира Зеленского, впервые раскрыла подробности ссоры с российским артистом Сергеем Лазаревым. Отметим, певец поскандалил с Лободой за кулисами "Муз-ТВ", где выступали оба артиста. Якобы певец неприлично высказался в адрес Светланы и даже оскорбил ее, потому что украинка исполнила на сцене шесть песен, в то время как Сергей не смог спеть свой хит по техническим причинам.

Смотрите, как Светлана Лобода обнажилась в Instagram:

В интервью Ксении Собчак Светлана призналась, что отписалась в Instagram от Сергея Лазарева и теперь ждет от него извинений, ведь считает, что он неправ в данной ситуации.

"Я отписалась от него. Я перестала интересоваться его жизнью, потому что подумала, что он должен передо мной извиниться. Когда он извинится, мы снова будем общаться. В силу того, что я — женщина, а он мужчина, там было много моментов. Спровоцировало его то, что у Сережи не получался номер, что он долго ждал, что мы все были очень уставшие… А у нас он получился", – рассказала певица.

Читайте также: Лазарев иронично ответил на слухи о скандале с Лободой

Также LOBODA предполагает, что Лазарев осознает свой поступок и жалеет об этом: "Я уважаю этого человека, он неплохой парень. Я думаю, что в этот день у него просто что-то не сложилось, он чуть-чуть потерялся. Я думаю, что он жалеет об этом. Это было некрасиво".

Также певица призналась, что сейчас ее сердце занято и она встретила мужчину, рядом с которым чувствует себя хрупкой женщиной.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.