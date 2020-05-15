"Он меня во всем поддержал": Эрика Герцег заявила об уходе из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе

Исполнительница намерена заняться сольной карьерой

Эрика Герцег, которая рассказала о своих отношениях с Константином Меладзе, уходит из "ВИА Гры". Об этом 31-летняя артистка заявила в прямом эфире в Instagram в четверг, 14 мая. Константин Меладзе вскоре также сообщил, что ищет новую участницу на место Эрики.

"Мы ищем красивую, харизматичную девочку в группу "ВИА Гра". Вместо меня. вот так", – сказала Эрика Герцег в прямом эфире. Певица призналась, что долго думала о своем уходе, и что некоторое время она еще будет выступать с коллегами.

INSTAGRAM

В Сети уход Эрики из "ВИА Гры" связывают со слухами о ее романе с Константином Меладзе, который является продюсером группы. Герцег же эти сплетни отрицает.

"С начала года я очень много думала о том, что надо уходить уже потихоньку. Я тогда поговорила с Костей и он во всем меня поддержал", – сказала она. И добавила, что понемногу будет заниматься сольной карьерой.

Отметим, что накануне вечером продюсер коллектива Константин Меладзе опубликовал на своей странице в Instagram пост о кастинге новой артистки в команду продюсерского центра.

INSTAGRAM

Слухи о том, что Герцег может уйти из "ВИА Гры" появились еще в марте этого года. А осенью 2019 в Сети заговорили о романе между Герцег и Меладзе. Тогда интернет-пользователи обратили внимание на то, что супруга композитора Вера Брежнева удалила из соцсети все фото с мужем. Однако позже артистка опровергла все сплетни о проблемах в браке.

Смотрите комментарии Веры Брежневой о романе Меладзе:

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