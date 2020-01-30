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"Он мучается": близкий друг принца Гарри прокомментировал раскол в королевской семье

Внук королевы решился на выход из семьи по одной важной причине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Принц Гарри и Начо Фигерас
Принц Гарри и Начо Фигерас
Фото: Getty Images

Близкий друг принца Гарри, который с весны 2020 года вместе со своей супругой Меган Маркл лишается титулов, прокомментировал решение герцога Сассекского. 42-летний Начо Фигерас признался, что недавно общался со своим другом и знает, насколько сложно принц Гарри переживает осуждение людей.

Подробнее о скандале вокруг Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

Мужчина в разговоре с изданием ABC News рассказал, что внук королевы Британии решился на выход из семьи только по одной причине – он хочет защитить супругу и годовалого сына Арчи Харрисона от преследований со стороны прессы.

"Я разговаривал с Гарри несколько дней назад. Он мучается от произошедшего с ним, от того, что многие люди осуждают его. Он ведет себя как отец — парень, который пытается защитить своего детеныша и свою львицу от всего, чего бы это ему ни стоило. Он стал невероятным человеком, человеком, которым гордилась бы его мать (покойная принцесса Диана. — Ред.). Я люблю его, как хорошего друга, и очень рад за эту новую часть своей жизни", — рассказал Начо Фигерас.

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Отметим, принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Ее Величества, они также не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей. Принц Гарри и Меган больше не будут представлять монаршую семью и должны будут вернуть средства налогоплательщиков – 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Британии.

Все эти договоренности начнут действовать с весны 2020 года.

Напомним, что недавно известный актер встал на сторону принца Гарри и Меган Маркл.

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