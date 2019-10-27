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"Он очень эпатажный": Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором

Модель познакомилась со знаменитым ирландским бойцом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:26
Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая недавно рассекретила свой вес, встретилась с Конором Макгрегором. В сети тут же поползли слухи о флирте знаменитостей, а сексуальная артистка поспешила прокомментировать их в интервью.

О пикантном фотосете Даши Астафьевой смотрите в ролике:

На своей странице в Instagram Даша Астафьева разместила совместное фото с ирландским бойцом, на днях посетившим Киев. "Легенда", – коротко подписала снимок певица.

Астафьева и Макгрегор
Астафьева и Макгрегор
Фото: instagram.com/da_astafieva

Поклонники Даши решили, что между ней и Конором завязались отношения. В беседе с Катей Осадчей Астафьева отрицает сплетни. "Мы только познакомились и сделали фото. Он такой эпатажный, он – легенда. Я очень рада, что имела возможность с ним познакомиться", – сказала звезда Playboy.

Она добавила, что не знала о присутствии в столице супруги боксера: "О том, что он приехал со своей женой, я узнала только из комментариев под своей фотографией в Инстаграм".

Ранее Даша Астафьева показала, как правильно позировать перед камерой.

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