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"Он понял, что что-то пошло не так": Оля Цибульская рассказала, как изменила любимому с танцором балета

Сегодня, 12:13

Певица впервые откровенно рассказала об измене

Оля Цибульская, которая снялась в одной постели с DZIDZIO, – успешная артистка и счастливая жена, вместе со своим супругом воспитывает 5-летнего сына. Но до того как забеременеть, Оля изменила возлюбленному. Об этом Цибульская рассказала в эксклюзивном интервью для "Кофе с перцем".

Когда Оля строила карьеру, ее отношения прошли настоящее испытание. Ради мечты она переехала в Киев, а ее любимый остался на Ровенщине. Певица признается, что не всегда была верна супругу.

"Это был непростой период в моей жизни, в нашей жизни. Но он был... Появился Саша, да. Саша, это какая-то магия", – вспоминает об интрижке Оля Цибульская.

Певица Оля Цибульская
Певица Оля Цибульская
Фото: instagram.com/cybulskaya

Однажды она набирала танцоров в свой балет. Среди них и был и тот самый Саша – высокий, красивый, талантливый, харизматичный.

Но тогда мужчина не подошел по росту, так как был слишком высоким. Через год судьба свела Олю и Сашу снова – заболел один из участников балета и на замену на гастроли в Харьков приехал он.

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"Я немного растерялась... Мы выступили, потом мы возвращались на следующий день и у нас был целый вечер прогуляться по городу. Мы общались, пили капучино, смотрели кино "Завтрак у Тиффани"... Ну ​​и в принципе позавтракали мы тоже вместе", – признается звезда.

Оля влюбилась и начала встречаться с Сашей, а о своей первой любви понемногу забывала. Вечером она не отвечала на звонки мужчины, была часто занята, и тогда, по словам Оли, он понял, что что-то пошло не так.

Но будущий муж не только простил измену, а решил вернуть возлюбленную. Он написал Цибульской письмо, а в конверт положил два билета в Париж.

Оля Цибульская с мужем
Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля сказала своему любовнику Саше, что летит на гастроли во Францию и поспешила собрать вещи. О том, что произошло дальше, смотрите подробнее в эксклюзивном интервью с Олей Цибульской.

Напомним, что ранее Оля Цибульская вспомнила первый сексуальный опыт.

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