"Он сидел в тюрьме": Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына

Спортсменка назвала истинную причину, почему у нее не сложились отношения с отцом ее сына

Четырёхкратная олимпийская чемпионка редко делится подробностями личной жизни. Но для рубрики "Кава з перцем", которая выходит на телеканале "Украина", Яна сделала исключение. В эксклюзивном интервью чемпионка рассказала об отношениях с отцом своего сына и почему она против их общения.



Яна считает, что у нее не сложились отношения с грузинским бизнесменом Леваном Ростошвили, потому что мужчина не был готов к семье и ребенку.

"У него достаточно был разгульный образ жизни. Он не готов был именно к семье, к каким-то серьезным, к ребенку", – призналась Яна в интервью.

Яна Клочкова с сыном Фото: instagram.com/yana_klochkova

С отцом своего 10-летнего сына Ивана олимпийская чемпионка не общается и против, чтобы наследник поддерживал отношения. Главная причина – бывший избранник занимался распространением наркотиков.

Все складывалось не очень благополучно. Он сидел в тюрьме. Продавал нелегальные такие вещи. Даже, если он объявиться когда-то, я как бы не хочу, чтобы мой ребенок знал такого, – сказала Клочкова

Отношения Яны Клочковой и Левана Ростошвили изначально не были похожи на сказку. Они познакомились в Киеве, избранник чемпионки не собирался переезжать в столицу Украины, но и не звал ее к себе в Грузию. Когда девушка ждала сына, Леван бросил ее на третьем месяце беременности. Немного одумавшись, мужчина вернулся и пара пыталась наладить отношения, но вскоре расстались.

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