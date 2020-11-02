"Он сидел в тюрьме": Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына
Спортсменка назвала истинную причину, почему у нее не сложились отношения с отцом ее сына
Четырёхкратная олимпийская чемпионка редко делится подробностями личной жизни. Но для рубрики "Кава з перцем", которая выходит на телеканале "Украина", Яна сделала исключение. В эксклюзивном интервью чемпионка рассказала об отношениях с отцом своего сына и почему она против их общения.
Яна считает, что у нее не сложились отношения с грузинским бизнесменом Леваном Ростошвили, потому что мужчина не был готов к семье и ребенку.
"У него достаточно был разгульный образ жизни. Он не готов был именно к семье, к каким-то серьезным, к ребенку", – призналась Яна в интервью.
С отцом своего 10-летнего сына Ивана олимпийская чемпионка не общается и против, чтобы наследник поддерживал отношения. Главная причина – бывший избранник занимался распространением наркотиков.
Отношения Яны Клочковой и Левана Ростошвили изначально не были похожи на сказку. Они познакомились в Киеве, избранник чемпионки не собирался переезжать в столицу Украины, но и не звал ее к себе в Грузию. Когда девушка ждала сына, Леван бросил ее на третьем месяце беременности. Немного одумавшись, мужчина вернулся и пара пыталась наладить отношения, но вскоре расстались.
Ранее мы писали, что Тина Кароль хочет родить дочь.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное