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"Он столько лет был геем": жена Хью Джекмана раскрыла правду о его сексуальной ориентации

Сегодня, 20:35

Деборра-Ли Фернесс с юмором опровергла слухи о муже

Долгое время СМИ и общественность спекулировали на тему сексуальной ориентации знаменитого актера Хью Джекмана , называя его геем. Супруга актера Деборра-Ли Фернесс расставила все точки над "і", рассказав всю правду о муже в интервью Anh’s Brush With Fame, сообщает Independent.

Деборра-Ли оригинально и с юмором ответила на вопрос о сексуальной ориентации Хью, назвав все слухи "вымышленными" и "подлыми".

"Он столько лет был геем. Я тоже была геем. Знаете, когда я снялась в "Позоре", я была геем. Все были шокированы, когда я вышла замуж, – говорит актриса. – Это (слухи – прим. ред.) просто неправильно. Это, как если бы кто-то сказал Элтону Джону, что он натурал. Я уверена, он бы разозлился", – сказала Фернесс.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Фото: Getty Images

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс познакомились на съемках сериала "Коррелли" в 1995 году. Актеру было 27 лет, а его будущей жене — 40. Спустя год они поженились. Пара воспитывает двоих приемных детей.

Говоря об их первой встрече, актриса сказала: "У нас просто была такая удивительная связь. И я чувствую себя счастливой, что встретила свою вторую половинку, что бы это ни значило".

Касаясь слухов о сексуальной ориентации Г'ю, 64-летняя Деборра-Ли сказала, что считает "грубым", когда люди говорят ей, что ей "повезло" быть с Джекманом.

"Что значит повезло? Как будто я в лотерею выиграла. Люди не понимают, что это на самом деле грубо звучит", – заявила Фернесс.

Напомним, Хью Джекман поздравил "Людей Икс" с 20-летием и показал сцену с обнаженным Росомахой. Ранее мы предлагали посмотреть, как изменились актеры киноэпопеи "Люди Икс" за 20 лет.

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