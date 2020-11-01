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"Он ушел, а я осталась": alyona alyona впервые рассказала о тяжелом разрыве с бойфрендом

Сегодня, 09:27

Исполнительница впервые заговорила о самом личном

alyona alyona, которую очень обидел экс-возлюбленный, впервые рассказала о своих отношениях и бывшем бойфренде, о том, сколько длилась ее депрессия, и готова ли она к новым серьезным отношениям. Певица приняла участие в шоу Маши Ефросининой "Экзамен". О самым интересных моментах интервью читайте в нашем материале.

Рэперша призналась, что серьезные отношения в ее жизни были два раза и каждые длились по одному году. Сейчас Алена считает, что по-настоящему любила только последнего парня.

Они разошлись три года назад из-за разных взглядов на жизнь. При этом, сперва они расстались на месяц, а после примирения поняли, что отношения построить не выйдет.

alyona alyona
alyona alyona
Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Пережить разрыв девушке было нелегко, ведь парень все время жил у нее, а после его отъезда дома все напоминало о нем.

"Я этот разрыв тяжелее всего в жизни переживала. Моя депрессия вообще длится три дня, а тут месяца три. Я даже не представляла, что так может быть... Он ушел, а я осталась. То пахнет им, здесь он сидел, там он работал", – вспоминает alyona alyona.

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Сейчас исполнительницы открыто говорит, что ей не хватает мужчины. При этом позволить отношения она себе пока не может – а все из-за плотного графика артистки.

"Я не хочу с кем попало. Я иногда хожу на какие-то свидания... Но я не переживаю, свое все равно найдет", – говорит Алена.

О новом альбоме alyona alyona смотрите в сюжете:

Недавно мы писали, что alyona alyona выпустила хит с казахстанским рэпером Zheka Fatbelly, в котором они спели на трех языках.

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