"Он ждал такую ​​новость": ONUKA о том, как сообщила Евгению Филатову о беременности

Ната Жижченко знала, что супруг обрадуется

Лидер украинской группы ONUKA Ната Жижченко 14 мая стала мамой в первый раз. Спустя месяц исполнительница впервые показала фото своего первенца, которого они вместе с мужем Евгением Филатовым назвали Александром.

В интервью Viva! украинская певица и ее супругу, солист группы The Maneken впервые рассказали, как себя ощущают в роли родителей. Новость о беременности для супругов была неожиданной, но долгожданной. Музыканты давно подумывали о пополнении в семье.

ONUKA и Евгений Филатов Фото: instagram.com/onukaofficial

"Это один из самых ярких моментов Не только в нашей совместной истории с Натой, а и во всей жизни. Новость была неожиданной, но, не буду скрывать, долгожданной", – делится Евгений Филатов.

"Подарила ему тест в подарочной упаковке. Шучу, конечно. Женя давно мечтал о ребенке, а остановка, так сказать, была именно за мной. Поэтому мне было просто об этом сказать. Я знала, что он ждал такую ​​новость, и узнать это для него было счастьем", – признается Ната.

Смотрите эксклюзивное интервью с лидером группы ONUKA Натой Жижченко:

Правда, Ната признается – она не понимала, что будет с ее карьерой после рождения малыша. Более того, лидер группы ONUKA не собирается уходить в декрет, а продолжит работать: "Что касается меня, то для восприятия беременности понадобилось время. Я не знала, что будет с карьерой, гастролями, развитием группы. И вот в противовес искренняя радость и уверенность Жени в том, что все будет хорошо".

О том, кто из звезд украинского шоу-бизнеса готовится стать родителями, читайте здесь.

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