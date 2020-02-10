"Она человек без души": дочь Любови Успенской выдвинула новые обвинения матери

Татьяна Плаксина шокировала новым признанием

Любовь Успенская Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Совсем недавно после громкого семейного скандала дочь российской певицы Любови Успенской покинула Россию и уехала к своему отце в Америку. Казалось бы, что страсти утихли, но в сети всплыли новые подробности резонансного заявления Татьяны Плаксиной о том, что звездная мать над ней издевалась.

Любовь Успенская представила песню на украинском языке:

В программе "Звезды сошлись" 30-летняя дочь звезды шансона обвинила мать в издевательствах. По словам Татьяны, Успенская довела ее до анорексии и внушила ей ряд комплексов. Также девушка вспоминала, что певица отбирала у нее дорогие подарки от знакомых и часто критиковала внешние данные. По словам девушки, ее мама нередко утверждала, что дочь сама по себе — никто.

Любовь Успенская с дочкой Татьяной Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Все началось, когда мне было 12-13 лет. Тогда я стала кому-то нравиться. Тут она принялась меня мучать, говорить, что я жирная и так далее. У меня развилась анорексия. Она человек без души", — рассказала Татьяна журналистам.

Напомним, что Любовь Успенская после 30 лет брака разводится со своим супругом Александром Плаксиным, который многие годы ее шантажировал.

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