"Она даже не знала": Павел Зибров сообщил, что его жена переболела коронавирусом

Самого певца болезнь не коснулась

63-летний певец Павел Зибров признался, что его супруга Марина, с которой они недавно отпраздновали 26 лет вместе, переболела коронавирусом. Любопытно, что сама Марина Зиброва об этом не знала, пока не сдала тест, показавший наличие у нее антител к COVID-19.

О том, что коронавирус коснулся его семьи, Павел Зибров рассказал в интервью Кате Осадчей, опубликованном в YouTube. По словам артиста, болезнь у его супруги протекала бессимптомно.

"У меня Марина Владимировна давным-давно, говорят, переболела. Она даже и не знала, что это был коронавирус. А потом узнали, что антитела у нее растут. Второй раз, через месяц-полтора, мы сдали, и у нее еще растут антитела", – поделился Зибров.

Павел и Марина Зибровы Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Марина Зиброва, признается ее звездный супруг, не скрывает радости от того, что теперь она находится вне зоны риска. При этом Зибровы отказались от отдыха в Украине и за границей в этом году. Певец считает, что лучше перестраховаться, дабы не заразиться COVID-19.

"Береженого бог бережет, поэтому мы никуда не едем. Немножко опасаемся Египта и Турции, потому что некоторые наши знакомые приехали и привезли с собой", – добавил он.

Кто из знаменитостей заразился коронавирусом, смотрите в сюжете:

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