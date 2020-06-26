"Она меня скоро достанет": Екатерина Репяхова заявила об угрозах бывшей жены Виктора Павлика

Лариса грозится подать в суд на новоиспеченную супругу певца

25-летняя Екатерина Репяхова, которая 29 мая стала официальной супругой Виктора Павлика, рассказала об угрозах со стороны бывшей жены украинского артиста. По ее словам, Лариса начала угрожать Павлику судом после того, как Екатерина рассказала подробности о лечении 21-летнего сына певца Павла.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/viktorpavlik

Отметим, что по словам девушки, Павлик заботится об онкобольном сыне, возит его в больницу, купает и носит на себе. Такое откровение не понравилось матери 21-летнего юноши и она начала угрожать Екатерине с Виктором.

Об этом стало известно от самой Репяховой, которая записала видео в Instastories. Четвертая супруга Павлика отметила, что устала уже от угроз Ларисы и в ответ сама подаст в суд. Более того, она желает пообщаться с Ларисой тет-а-тет.

"Сегодня мое утро началась с того, что бывшая жена Виктора написала ему угрозы о том, что она подаст в суд на меня. И то, что Паша проклянет перед смертью то ли меня, то ли Виктора. Чует мое сердце, она меня скоро достанет так, что я подъеду к ней, пока она с собачкой будет гулять, поговорить с ней с глазу на глаз. Потому что это все невыносимо. И это все потому, что я рассказала вам, что Виктор заботливый отец", – рассказала Екатерина.

Напомним, что 21-летний Павел Павлик не отказался от лечения и не собирается опускать руки. Он просто на время отказался от химиотерапии, так как его организму нужно восстановиться.

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