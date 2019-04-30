"Она не совсем девчонка": Диана Крюгер рассказала о своем ребенке

Актриса призналась, что малышка уже в шесть месяцев проявляет характер

Диана Крюгер Фото: AFP

Известная актриса Диана Крюгер, которая недавно родила, но при этом призналась, что не хотела детей, не раскрыла имени ребенка, но поделилась с журналистами на кинофестивале Tribeca, что ее шестимесячная малышка уже проявляет характер.

Диана Крюгер Фото: AFP

"Она не совсем девчонка, она скорее свой парень", – рассказала Крюгер. Несмотря на это, актриса отметила, что пополняет гардероб малышки вещами от Chanel и наслаждается фактом того, что у нее родилась дочка.

Дочь Дианы Крюгер и Нормана Ридуса родилась в ноябре прошлого года. По словам Дианы, актер прекрасно заботится о малышке. "Он смотрит на нее с безусловной любовью. Мне бы хотелось, чтобы он также смотрел и на меня", – пошутила Крюгер.

В отличие от Дианы, Ридус стал отцом во второй раз: актер уже воспитывает 19-летнего сына Мингуса от предыдущего брака. Крюгер рассказала, что юноша успешно примерил на себя роль брата: "Он великолепен! Знаете, 19 лет – это большой разрыв, поэтому он действительно хочет быть опекающим старшим братом".

Напомним, слухи о том, что актриса ожидает ребенка появились еще с момента, когда она вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в прошлом году. Диана выбирала свободные платья, чтобы скрыть округлившийся животик.

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