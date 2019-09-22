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"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

Актрису пытаются оградить от новостей о ее болезни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:39
Анастасия Заворотнюк больна раком
Анастасия Заворотнюк больна раком
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк накануне перенесла вторую операцию. Сейчас актриса, которой диагностировали рак четвертой степени, находится в клинике под наблюдением врачей. Из ее палаты вынесли телевизор, чтобы артистка не узнала, что о ней говорят медиа.

Последние новости и болезни Анастасии Заворотнюк смотрите в сюжете:

О том, что больную Заворотнюк лишили телевизора и даже мобильного телефона, рассказал близкий друг "няни Вики" Сергей Майоров.

"Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается", – сказал телеведущий в эфире программы, посвященной Насте.

По словам Майорова, это сделано с целью оградить Заворотнюк от новостей из "внешнего мира".

Сергей Майоров рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк | Фото: instagram.com/stories/ mayorov.tv/

Официальных комментариев о состоянии здоровья звезды "Моей прекрасной няни" близкие Анастасии Заворотнюк не давали. Однако ранее фигурист Александр Ягудин признался, что пытался связаться с мужем звезды Петром Чернышевым и узнать, как себя чувствует Заворотнюк.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию, после которой у врачей появилась надежда, что актриса пойдет на поправку.

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