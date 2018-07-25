Она сказала "да": Регина Тодоренко выходит замуж

Влад Топалов сделал телеведущей предложение

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram/reginatodorenko

Популярная телеведущая Регина Тодоренко выходит замуж. Ее избранник – российский исполнитель Влад Топалов сделал ведущей предложение. Счастливые снимки с кольцом на безымянном пальце Регина опубликовала на своей странице в Instagram. По фото видно, что пара светится от счастья и на даный момент находится в теплых краях.

"@vladtopalovofficial, Согласна!!!", – подписала снимки Тодоренко.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram/reginatodorenko

Поклонники Регины обрадовались замечательной новости и не стали сдерживать своих эмоций в комментариях: "Поздравляю! Шикарнейшая пара", Офигеть!!!!!!!! Поздравляю!!!!!", "Я так рада за вас!!! Юхууу", "Поздравляю!!! Берегите друг друга", "Они чем-то похожи внешне :)", "Теперь вы одна из моих любимых пар! Поздравляю", "Ого-го!!!! Поздравляем!!!Позитивная пара!".

Коллега телеведущей по проекту "Орел и решка" Леся Никитюк также прокомментировала опубликованные фото: "Поздравляю Вас". В свою очередь, певица Надя Дорофеева тоже порадовалась за молодоженов: "Аааааа)))) ура ура ура!!!".

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: Instagram/reginatodorenko Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: Instagram/reginatodorenko Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: Instagram/reginatodorenko Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: Instagram/reginatodorenko Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: Instagram/reginatodorenko Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: Instagram/reginatodorenko Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: Instagram/reginatodorenko 1/7

Напомним, что долгое время на странице известной телеведущей Регины Тодоренко в Instagram появлялись совместные фото с певцом Владом Топаловым. Официально подтверждать отношения Регина не спешила, подписывая фото фразами вроде "мой друг" и так далее.

Но не так давно ведущая появилась с Владом на одном из мероприятий, где их номинировали как лучшую пару года. К тому же, в посте к фото в соцсети ведущая призналась, что "как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда мужчина верит в женщину и гордится ее достижениями, – это большое счастье!"

Также мы писали, что Регина Тодоренко отпраздновала свой день рождения с Владом Топаловым в Лондоне.