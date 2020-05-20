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"Она стала моим сердцем": Никита Добрынин прокомментировал свадьбу и показал фото с женой

20 мая герои шоу "Холостяк-9" официально поженились

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:20

Сегодня, 20 мая, герой романтического шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин официально женился на победительнице проекта Дарье Квитковой. Из-за карантина влюбленные были вынуждены перенести свадьбу на 12 августа, чтобы все гости из-за границы смогли разделить с ними праздник. А вот роспись состоялась, как и планировалось, в мае.

В окружении близких друзей Никита и Дарья поженились. Празднование они продолжат в гостях у родителей новоиспеченной жены. В Сети уже появились первые фотографии и видео церемонии, а молодожены уже прокомментировали на своих страницах в Instagram радостное событие.

"Она стала моим сердцем, огромной его частью, теперь и официально моя. Just married", – написал телеведущий, опубликовав фото с церемонии бракосочетания.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова официально поженились
Никита Добрынин и Дарья Квиткова официально поженились
Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Дарья также опубликовала праздничный снимок и заметила интересную деталь – на проект "Холостяк" она пришла в черном платье, а вышла в белом: "Как сказала моя младшая сестра: "Пришла в черном, а ушла в белом". Теперь официально семья".

Никита и Дарья расписались в киевском ЗАГСе
Никита и Дарья расписались в киевском ЗАГСе
Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, что телеведущий Никита Добрынин сделал Дарье Квитковой предложение этой зимой во время совместного отдыха на Бали. Он устроил девушке сюрприз-фотосессию. И когда Дарья не ожидала, Никита преподнес любимой кольцо, записав этот момент на видео.

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