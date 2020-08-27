"Она теперь дойная корова": певица Шер сделала громкое заявление в поддержку Бритни Спирс

Артистка написала гневное сообщение в Twitter

Знаменитая певица Шер заступилась за свою коллегу Бритни Спирс после того, как стало известно, что теперь финансами последней будет распоряжаться ее сестра.

Шер написала гневный пост в Twitter, где высказалась по поводу скандальной ситуации с Бритни.

"Она много работала, была "золотой гусыней", заработала много денег, заболела, а теперь стала дойной коровой! Кто-то из тех людей, кто делает деньги на ее болезни, действительно желает ей добра?" – написала Шер.

Скриншот: соцсети Шер

Бритни Спирс находится под опекой отца вот уже 12 лет после серии скандалов, связанных с проблемами психического здоровья на фоне алкогольной и наркотической зависимости. Опека над сыновьями Бритни перешла к ее бывшему мужу.

На днях певица проиграла дело в суде, когда пыталась избавиться от опеки. Также стало известно, что ее младшая сестра стала попечителем многомиллионного фонда Бритни.

В Сети уже давно началась акция в поддержку Спирс – ее поклонники считают, что семья Бритни насильно удерживает ее под контролем. Поводом для таких выводов стали странные фото и видео, на которых Бритни якобы зашифровала просьбы о помощи.

Напомним, сестра Бритни Спирс высказалась о психическом состоянии певицы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться