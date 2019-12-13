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"Они не общаются": подробности конфликта Брэда Питта с приемным сыном

Голливудский актер надеется на примирение с 18-летним Мэддоксом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:03
Брэд Питт
Брэд Питт
Фото: Getty Images

О том, что голливудский актер Брэд Питт и его старший приемный сын Мэддокс не ладят, известно давно. Более того, 18-летний парень, который сейчас учится вдалеке от дома – в Южной Корее, никогда себя не считал сыном голливудского актера, поскольку Анджелина Джоли усыновила его еще задолго до знакомства с Питтом. Во время бракоразводного процесса актеров Мэддокс всячески поддерживал приемную маму.

Старший сын Брэда Питта впервые рассказал об отношениях с отцом. Подробности в видео:

Как сообщает издание USmagazine, актер недавно летал за границу и появились слухи о возможной встрече и примирении. Однако инсайдеры эти слухи быстро развенчали.

"Брэд не планировал встречу с Мэддоксом. Между ними нет контакта. Они не общаются, но Брэд надеется, что когда Мэддокс будет взрослым, их отношения наладятся", — рассказал инсайдер.

Анджелина Джоли и Мэддокс
Анджелина Джоли и Мэддокс
Фото: Instagram.com

По словам источников из окружения распавшейся семьи, Питт не теряет надежду на примирение с сыном в будущем.

Напомним, что после отъезда приемного сына в Южную Корею Анджелина Джоли планирует стать мамой в седьмой раз.

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