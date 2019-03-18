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"Они очень любят друг друга": Джордж Клуни рассказал об отношениях Меган Маркл и принца Гарри

Актер рассказал, что СМИ зря так "кидаются" на герцогов Сассекских

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Фото: Getty Images

Голливудский актер Джордж Клуни, который с супругой побывал на торжественном ужине в Букингемском дворце, вступился за принца Гарри и Меган Маркл в эфире утреннего шоу.

Актер стал гостем телевизионной программы Good Morning Britain и снова прокомментировал ситуацию, которая складывается вокруг королевской пары. Клуни отметил, что его очень огорчает отношение западных СМИ к Меган Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: AFP

"Я думаю, несправедливо, что журналисты без всякого весомого повода набрасываются на них. Нечестно травить Меган за то, что она просто живет своей жизнью", – заявил голливудский актер.

Джордж заверил, что старается оставаться в стороне от критики и слухов, но приходит момент, когда злость уже тяжело держать внутри. Также Джордж Клуни добавил несколько слов про внутренний мир герцогини Сассекской, которую он хорошо знает лично.

"Меган невероятно добрая, она хорошо образована и вообще умница, и они с принцем Гарри очень любят друг друга", – заверил Джордж Клуни.

Напомним, ране Меган Маркл впервые появилась на публичном мероприятии без своего помолвочного кольца с бриллиантами принцессы Дианы, которое принц Гарри сделал по собственному эскизу.

Отметим, что на днях Кенсингтонский дворец официально подтвердил информацию, что Меган Маркл и принц Гарри переезжают.

Смотрите видео о том, как Меган Маркл обвиняют в расточительстве:

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Источник: Сегодня
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