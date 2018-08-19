"Они похожи на участников культа": отец Меган Маркл дал новые скандальные комментарии

Томас Маркл сделал шокирующее сравнение королевской семьи

Меган Маркл. Фото: AFP

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл снова дал скандальное интервью. Мужчина назвал семью Ее Величества представителями какого-то культа.

Недавно в издании The Sun появились очередные комментарии отца Меган Маркл, которые всколыхнули весь мир. Человек озвучил свою догадку, почему представители Кенсингтонского дворца не хотят с ним пообщаться. Кроме этого, Томас Маркл сделал шокирующее сравнение королевской семьи.

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"Они как сайентологи или герои романа "Степфордские жены". Если они слышат, что кто-то говорит что-нибудь – они закрывают двери. Они похожи на участников культа, как сайентологи, из-за своей скрытности. Они закрывают двери, задергивают шторы, зажимают уши пальцами, чтобы им не приходилось слышать ничего. Возможно, у них даже есть секретные рукопожатия! Вы не сможете задавать им вопросы, если они сами не захотят ответить", – заявил Томас Маркл.

Напомним, недавно отца Меган Маркл – Томаса, который раздает скандальные интервью, пристыдила телеведущая прямо в прямом эфире. Шэрон Осборн решила встать на защиту герцогини Сассекской и в выражениях не постеснялась. В своем ток-шоу The Talk на CBS Шэрон решила напрямую обратиться к Томасу Марклу.