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"Они просто зубрили тексты": MONATIK поделился впечатлениями от мирового тура

Артист поделился вдохновляющей историей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01

На прошлой неделе феерично завершился большой мировой тур украинского исполнителя MONATIK, который заставил всю Америку петь с ним в унисон. Семь абсолютных аншлагов в Америке и Канаде! О том, как это было, исполнитель поделился с программой "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

"Мы там не впервые. Где были меньше площадки, где больше. Но точно больше, чем во время прошлых гастролей. И то, что к нам с каждым годом приходит все больше людей за океаном, это очень большое достижение для нас", – делится MONATIK.

Шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Лондоне
Фото: пресс-служба
Шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Лондоне
Фото: пресс-служба
Шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Лондоне
Фото: пресс-служба
Шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Лондоне
Фото: пресс-служба
Шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Лондоне
Фото: пресс-служба
Шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Лондоне
Фото: пресс-служба
Шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Лондоне
Фото: пресс-служба
Шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Лондоне
Фото: пресс-служба
Шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Лондоне
Фото: пресс-служба
Шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Лондоне
Фото: пресс-служба
Шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Лондоне
Фото: пресс-служба
Шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Лондоне
Фото: пресс-служба
Шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Лондоне
Фото: пресс-служба
Шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Лондоне
Фото: пресс-служба
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К слову, украинский исполнитель был удивлен, что англоязычная публика пела все песни вместе с ним. Приятной неожиданностью стало то, что иностранные поклонники MONATIK записывали транскрипцию, чтобы выучить текст песен артиста.

"Не общаясь ни на русском, ни на украинском, они просто зубрили тексты. И однажды я даже позвал на сцену, кажется, его звали Росс. И мы спели с ним "То, от чего без ума". Это классные очень воспоминания, это вдохновляет. Они потом выставляли в Instagram, как они записывали транскрипцию, чтобы изучить в совершенстве слова. Это приятно, такое отношение к музыке. Когда она вдохновляет на изучение нового языка и танцы. Развивает людей. Это круто", – радуется артист.

Ранее мы также писали, что MONATIK на М1 Music Awards получил премию от поклонников.

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