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"Они сами не знают, чего хотят": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать

Дизайнер отказался одевать Наталью Могилевскую и Таисию Повалий

Инна Петрова
Сегодня, 12:22

Дизайнер Андре Тан, который несколько раз оказывался на грани банкротства, назвал украинских звезд, с которыми не любит работать. По его словам, селебритис часто не знают, чего хотят и дают указания модельеру. Так, однажды Андре Тан отказался сотрудничать с Натальей Могилевской. Подробности читайте далее в материале.

К слову, Наталья Могилевская, которая записывает новый альбом, накануне поделилась, какой профессии обучилась во время карантина.

Украинский дизайнер Андре Тан
Украинский дизайнер Андре Тан
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Андре Тан принял участие в Insta-шоу Оли Поляковой "Правда или действие", которое певица создала во время карантина. Дизайнер заявил в прямом эфире, что ненавидит работать с известными и успешными.

По его словам, у знаменитостей слишком много требований, не отвечающих его личному вкусу. К тому же, многие из них сами не понимают, чего они хотят, но часто указывают мастеру, как их образ будет выглядеть лучше.

"Я ненавижу работать со звездами, потому что это неблагодарное дело. Во-первых, они жадные. Во-вторых, они сами не знают, чего хотят. В-третьих, они начинают тебе указывать ... Ты пришла к Андре Тану, или я пришел к Оле Поляковой?" – высказался модельер.

INSTAGRAM

Тан добавил, что сложнее всего ему работать с Натальей Могилевской. "Мы как бы дружили. Я к ней домой приходил. Но при этом, когда мы что-то шили, то она считала, что она лучший дизайнер нашей страны", – вспомнил он.

У Андре был конфликт и с Таисией Повалий, когда та заказала сразу несколько платьев из натурального шелка, а после заявила, что их необходимо перешить. Андре Тан отдал звезде эти платья бесплатно, но впоследствии увидел ее в своей одежде на одном из светских мероприятий.

Почему Андре Тан не ходит с женой на шопинг, смотрите в сюжете:

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