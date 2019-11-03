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Они вернулись: Наталья Могилевская и Влад Яма станцевали на паркете "Танців з зірками 2019"

Смотрите, как изменились легенды самого танцевального шоу Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:40
Наталья Могилевская и Влад Яма
Наталья Могилевская и Влад Яма
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 3 ноября, состоялся одиннадцатый прямой эфир "Танців з зірками 2019", который прошел под названием "Возвращение героев". Так, одним из главных сюрпризов вечера стало выступление победительницы и легенды проекта – певицы Натальи Могилевской с судьей, а в прошлом также участником шоу, Владом Ямой.

Наталья Могилевская и Влад Яма – легендарная пара "Танців з зірками". Именно поэтому их номер ждали все. Напомним, что ведущей балкона в 11 прямом эфире "Танців" стала Регина Тодоренко, а конкурсанты выходили на паркет вместе с участниками прошлых сезонов.

Наталья Могилевская и Влад Яма на "Танцях з зірками"
Фото: instagram.com/tanci1plus1
Наталья Могилевская и Влад Яма на "Танцях з зірками"
Фото: instagram.com/tanci1plus1
Наталья Могилевская и Влад Яма на "Танцях з зірками"
Фото: instagram.com/tanci1plus1
Наталья Могилевская и Влад Яма на "Танцях з зірками"
Фото: instagram.com/tanci1plus1
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Так, в одиннадцатом выпуске "Танців з зірками 2019" во время музыкального перфоманса Натальи Могилевской к ней присоединился Влад Яма. После короткого танца с бывшим партнером, артистка посвятила теплые слова благодарности Григорию Чапкису, а также презентовала свою новую композицию "Покохала".

Ранее Влад Яма рассказал, что Могилевская могла не попасть на "Танці з зірками". "Мне позвонили и сказали, что утвержденный тогда Володя Моисеенко из дуэта "Кролики" получил травму спины и врачи запретили ему танцевать. Нужно было срочно менять одну пару. Вот так в проекте оказалась Наташа", – вспомнил хореограф.

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