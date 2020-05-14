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ONUKA и Евгений Филатов впервые стали родителями: первое фото из роддома

Звездные супруги уже определились с именем первенца

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:16

Лидер украинской самобытной группы ONUKA Ната Жижченко и ее супруг Евгений Филатов впервые стали родителями. Для многих эта новость стала неожиданностью, ведь артистка скрывала свою беременность.

Радостной новостью певица поделилась с поклонниками на своей официальной странице в Instagram, опубликовав черное-белое фото. На снимке новоиспеченная мама позирует с округлившимся животиком вместе с музыкантом и их собакой.

"Сегодня нас уже четверо" – подписала снимок Ната Жижченко.

Сам отец – Евгений Филатов – опубликовал первое фото с сыном, которое было сделано в роддоме. Музыкант также раскрыл имя сына – Филатов Александр Евгеньевич.

Евгений Филатов с новорожденным сыном
Евгений Филатов с новорожденным сыном
Фото: instagram.com/themaneken

Счастливых супругов уже успела поздравить коллега, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина: "Какая радость! Поздравляем".

Напомним, что ранее Ната Жижченко в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказала о гастролях в Китае, разнице в ментальности с Азией, а также откровенно призналась, что ее жизнь не обходится без депрессий и сомнений в себе.

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