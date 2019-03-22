ONUKA показала черно-белое детское фото

Ната Жижченко поделилась архивным кадром

Ната Жижченко показала, как выглядела в детстве Фото: instagram.com/onukaofficial

Украинская артистка, солистка популярной украинской электро-фолк группы ONUKA Ната Жижченко показала, как выглядела в детстве. На своей странице в Instagram певица опубликовала архивный снимок.

Черно-белое детское фото, на котором совсем маленькая Ната Жижченко позирует со свирелью, артистка сопроводила эмоциональным текстом:

"Какое счастье иметь то, что возвращает назад, к самому себе, когда ты потерялся. Или константу своего личного пространственно-временного континуума. Или даже волшебную палочку, если сказать проще. Вспоминаю строки, написанные дедушкой: "Була собі звичайна гілка, чи з бузини то, чи з калини... І ось уже звучить сопілка, і звук її по світу лине!". Хочется поблагодарить моих родных, судьбу и обстоятельства, все складывается именно так, как складывается, и я это я", – написала Ната Жижченко.

Ната Жижченко в детстве Фото: instagram.com/onukaofficial

Отметим, соавтором проекта ONUKA является муж Наты Жижченко, Евгений Филатов. У музыканта также есть сольный проект The Maneken. Кроме того, Евгений Филатов является членом жюри Нацотбора на "Евровидение".

Ранее мы писали, что Ната Жижченко показала, как давала первое интервью в 9 лет.

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