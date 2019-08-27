ONUKA уезжает из Украины: что произошло

Украинская группа готовится к важному концерту

ONUKA Фото: instagram.com/onukaofficial

Украинская группа ONUKA, которая недавно была номинирована на престижную кинопремию, расширяет горизонты и собирается уезжать из Украины на гастроли в Китай.

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Солистка группы Ната Жижченко на своей странице в Instagram поделилась забавным видео, на котором голосом Google рассказывает о первых гастролях в Китае. Как рассказывает сама артистка, ONUKA планирует сыграть два сольных концерта в Гуанчжоу и Тяньцзинь, а также примет участие в 12 Международном фестивале молодежного искусства.

27 Авг 2019 в 5:59 PDT INSTAGRAM (@onukaofficial)

"Мы до последнего не знали, удастся организовать эти концерты или нет, поэтому держали гастроли в тайне. Даже во время съемок анонса мы не имели документального подтверждения. Для меня большая радость, расширив гастрольную географию ONUKA, представить украинскую музыку впервые аудитории КНР", – рассказала подписчикам Жижченко.

Напомним, ранее солистка украинской электро-фолк группы ONUKA Ната Жижченко показала, как выглядела в детстве. На своей странице в Instagram певица опубликовала архивный снимок.

Также Ната Жижченко поделилась с поклонниками архивной фотографией, на которой изображена еще совсем маленькой. Артистка вспомнила, как давала свое первое интервью.

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