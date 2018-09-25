ONUKA представила клип, снятый среди гор мусора

Средства от монетизации клипа на YouTube-канале будут отчисляться организации, занимающейся благоустройством мусоросортировочных станций

Ната Жижченко. Фото: пресс-служба

В понедельник, 24 сентября популярная украинская группа ONUKA презентовала клип, режиссером которого стал Алана Бадоев и запустила совместную инициативу музыкантов и общественной организации "Украина без сміття" – ECOSTRUM.

Затронув остросоциальную проблему в своем творчестве, ONUKA предложила простое решение помощи на практике. Впервые в Украине все средства от монетизации нового клипа группы на YouTube-канале будут отчисляться организации, которая занимается благоустройством мусоросортировочных станций.

С одной стороны, чем больше просмотров, тем выше отчисления. С другой – тем больше людей сможет оценить весь масштаб проблемы, которую украинцы развивают своими руками, не задумываясь.

Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба 1/6

Шестиминутнную видеоновеллу в жанре поэтического реализма для ONUKA снял режиссер Алан Бадоев. Съемки прошли всего в 25 километрах от Киева – в Подгорцах. Именно там находится главная свалка бытовых отходов столицы, которая за десятилетия существования выросла до размеров 27-и этажного дома. И даже несмотря на то, что скоро она будет закрыта, проблема отношения украинцев к бытовому мусору болезненна. Не сортируя мусор, он едет на свалку, а таких в Украине уже более 40 тысяч.

"При создании этого клипа много людей собралось воедино, чтобы вся идея была доведена от идейного содержания до реализации. И вместе нам удалось создать легенду о будущем, которое уже пришло, но мы его еще не замечаем. Как по мне, Strum необходимо посмотреть для того, чтобы вспомнить где и как мы живем. Что каждый из нас делает для того, чтобы наша планета продолжала жить?" – режиссер видео Алан Бадоев.

В съемках кроме самой Наты Жижченко приняло участие 74 актера. Сыграли они роли самих себя – жителей Киева, который утопает в мусоре. Во второй части видео отчетливо узнается центр столицы – Олимпийский стадион и близлежащие улицы.

"Когда находишься на свалке, отчетливо осознаешь, что к созданию ужасных декораций для клипа мы сами приложили руку. И что таких "съемочных площадок" в нашей стране тысячи. Мы можем винить государство или своих соседей, а можем начать действовать самостоятельно. Нашим видео и инициативой мы не хотим никого упрекнуть. Хотелось бы лишь, чтобы мы с каждым днем становились лучше и оставили после что-то больше, чем горы мусора" – лидер группы ONUKA Ната Жижченко.

Напомним, ONUKA представила новый альбом.