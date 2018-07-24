"Опасная" Санта Димопулос снялась в откровенной фотосессии

Санта Димопулос. Фото: instagram/santadimopulos

Экс-"ВИА Гра", модель и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос на своей странице в Instagram опубликовала снимки с Италии, где отдыхает с подругой. На одном из последних фото Димопулос откровенно позирует в легком желтом платье с оборками, демонстрируя чувственность и женственность.

"Italy is love", – подписала фотографию Санта.

Санта Димопулос Фото: instagram/santadimopulos

Ранее экс-"ВИА Гра" также радовала поклонников шикарными снимками, демонстируя длинные ноги и сексуальное тело.

"Как же женственно!!!", "Роскошна!!!", "Это походка грациозной пантеры!)))", "Только оружия не хватает)))", "Обворожительная", "Вау. Ну прямо Афродита или Клеопатра", "СУПЕРРР!! Санта в тебе есть всё, чем природа наделяет женщину сполна", 2это уже слишком ... слишком шикарная", – восторженно комментирует снимки поклонники Санты.

Публикация от Santa Dimopulos (@santadimopulos) 23 Июл 2018 в 8:17 PDT

Публикация от Santa Dimopulos (@santadimopulos) 22 Июл 2018 в 1:11 PDT

"Обожаю Италию! Здесь я чувствую себя как дома. Плюс недавно сдала DNA тест и, оказалось, что 1% итальянской крови у меня таки есть", – призналась Санта.

Напомним, экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос похвасталась подтянутой фигурой на Занзибаре. Ранее Санта Димопулос рассказала, как следит за фигурой.