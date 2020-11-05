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Холоденко ограбили, Alyosha чуть не изнасиловали: опасные поездки звезд в поездах

Сегодня, 09:05

Украинские знаменитости рассказали о том, что случилось с ними в поездах

Летом этого года Украину шокировала страшная весть: мужчина проник в купе к журналистке Анастасии Луговой и ее шестилетнему сыну, жестоко избил женщину, а затем пытался ее изнасиловать. На крики Луговой не отреагировали ни пассажиры соседних купе, ни даже проводница вагона!

Сейчас и женщина, и ее сын Захар проходят курс психологической реабилитации. Ситуация с Анастасией настолько всех возмутила, что знаменитости не стали молчать. Звезды рассказали истории, которые они пережили в поездах – в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Анастасия Луговая
Анастасия Луговая
Фото: Сегодня

Звездная психолог Наталья Холоденко о грабеже в украинских поездах знает по собственному опыту.

"У меня была ситуация, когда я ездила в командировку, связанную со съемками. У меня закрытое купе открыли – оказывается это очень просто делается. Забрали сумку, вытащили из нее все деньги" – вспоминает Наталья.

Позже Наталья нашла выброшенную сумку в поезде, и очень этому обрадовалась: "Там были документы. А сама сумка и кошелек стоили больше, чем те деньги, которые у меня украли".

Но Холоденко убеждена, что кражу произвели с помощью проводницы, потому что та выглядела подозрительно счастливой после происшествия.

Психолог Наталья Холоденко
Психолог Наталья Холоденко
Фото: пресс-служба

Певица Tayanna поделилась, что не чувствует себя комфортно и в безопасности, путешествуя в поезде сама.

"Я закрываюсь на все замки, еще меня приучили блокировать ручку – например вешалкой, чтобы нельзя было снаружи открыть дверь", – рассказала артистка.

Певица Tayanna
Певица Tayanna
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

А от истории, которая произошла с певицей Alyosha в ее 18 лет, в жилах стынет кровь.

"Я ехала в купе, одна с мужчиной каким-то. Проснулась из-за того, что меня трогала его рука. Открываю глаза и просто не поняла сначала, где я и кто я", – рассказала певица.

Alyosha поняла, что мужчина пьян, а купе закрыто. Она попробовала кричать, но проводница ее не услышала и никто не пришел на помощь.

"Я сама себя замотала в простынь, и отбивалась от него постоянно. Пыталась с ним говорить, перестроить на другие какие-то мысли. Я с ним боролась, это был такой хаос", – поделилась артистка.

Alyosha
Alyosha
Фото: пресс-служба

Она боролась с пьяным нападающим до четырех утра, пока тот не сошел на своей остановке в Днепре. После этого девушка пребывала в шоковом состоянии: "Я не плачу, не ору, не иду за помощью. В Запорожье доехала, вышла и все. И я никому ничего не рассказывала долгое время".

Психолог Светлана Арефния уверяет, что нужно рассказывать о ситуации, если она произошла. Не замалчивать, а стараться открыто говорить о насилии.

Ведь всегда виновен нападающий, а не жертва. А замалчивание может принести психологический дискомфорт, и позже отозваться проблемами во взаимодействии с другими людьми.

Больше историй от звезд о том, что с ними случилось в поездах, смотрите в видео:

Ранее Alyosha призналась, что врачи настаивали на аборте во время ее первой беременности. Также стало известно, что в Киеве поезд сбил девушку.

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поезда Alyosha Tayanna Луговая Наталья Холоденко
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