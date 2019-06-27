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Эксклюзив

Open Kids – о кастинге в группу и отношениях между участницами

Open Kids объявили кастинг на участие в группе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:06

Недавно сердца юных творческих девушек в возрасте от 14 до 20 лет, из Украины и не только, стали биться чаще, ведь Open Kids объявили кастинг на участие в группе. 

Так, 24 июня в Киеве в Open Art Studio прошел полуфинал масштабного кастинга в известный проект, где 50 девушек боролись за место в группе. Казахстан, Грузия, Молдова, Беларусь, Латвия, Украина и это далеко не весь перечень стран, которые приняли участие в отборе, а за три недели кастинга поступило около четырех тысяч заявок от претенденток.

50 девушек боролись за место в Open Kids
50 девушек боролись за место в Open Kids
Фото: пресс-служба

По результатам живого отбора, определено 8 участниц, которые пройдут дальше. А следующей ступенью будет участие девушек в реалити-проекте, где поклонники группы смогут наблюдать за тем, как формируется новый состав популярного коллектива, а также принимать непосредственное участие в выборе.

Уже в сентябре 2019 года на YouTube-канале группы Open Kids появится реалити-шоу "Хочу в Open Kids", по результатам которого и будет определена новая участница в популярный проект. 

В следующем туре примут участие 8 девушек
В следующем туре примут участие 8 девушек
Фото: пресс-служба

Девушки примут участие в реалити-проекте
Девушки примут участие в реалити-проекте
Фото: пресс-служба

В эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle участницы и продюссер группы Open Kids рассказали не только о главных критериях отбора, но и об отношениях между собой, а также о неожиданном пункте в райдере.

- Для участия в группе вы ищете девушку в возрасте 14-20 лет. Значит ли это, что по достижению 20 девочки будут покидать коллектив? К примеру, Лере уже 19.

- Юра Петров: "Скажем так, на данном этапе у нас запланированы проекты с группой и о кардинальных изменениях и полной смене состава мы пока не говорим. Сейчас же мы ориентируемся на ровестниц участниц. Так как диапазон в группе от 15 до 19, то и критерии к кастингу именно такие по возрасту. Моложе коллектив, который сейчас набирает обороты, мы уже запустили. Это наш второй проект Detki, в котором участницам от 8 до 12 лет. Так что омолаживать группу Open Kids точно сейчас в планах нет".

- Какие главные критерии отбора участницы в группу? Сколько заявок уже пришло – это больше, чем обычно? Как проходит кастинг и кто принимает окончательное решение?

- Юра Петров: "Пришло около 4 тыс. заявок, и мы отобрали топ-50 среди них. Я считаю, что это достаточно много. Заявки пришли не просто из разных городов Украины, но и из других стран, и их список достаточно обширный! Это Грузия, Казахстан, Беларусь, Молдова, Латвия и т.д. Критериев отбора несколько – это и вокальные данные, и актерские, и хореографические, и, конечно же, харизма, энергия. Все, что должно быть у взрослого состоявшегося артиста.

Участницы Open Kids с самого детства обучались всем навыкам в Open Art Studio, и самое интересное, что, пересекаясь на площадках с другими командами артистов и артистами, понимаешь, что будучи в таком ритме уже с 8-ми лет, девчонки мега-профессионально ведут себя, быстро включаются, ориентируются на местности и всегда эффективно используют отведенное время под поставленные задачи. Девчонки в студии на данном этапе продолжают прокачиваться со всех сторон профессионально – и со стороны вокала, и актерского мастерства, и хореографии. Именно поэтому для нас важен разносторонний человек, гибкий и трудолюбивый".

Кастинг в группу Open Kids
Кастинг в группу Open Kids
Фото: пресс-служба

- По достижению 20 лет хотели бы и дальше заниматься музыкой? Или планируете получить другую профессию и реализоваться в иной сфере?

- Лера Дидковская: "Другую профессию получить на всякий случай нужно, я считаю. По сути, я этим занимаюсь сейчас. Но и так как 20 лет мне уже в следующем году, то могу уверено сказать, что музыкой хочу продолжать заниматься".

- Ангелина Романовская: "Это моя душа, музыка течёт в моей крови. Это неотъемлемая часть моей жизни. С самого детства я в проекте, поэтому и образование мое связано тоже с музыкой".

- Анна Бобровская: "А я вот ещё точно не знаю. Я поступила на программиста, поэтому также получаю и другие знания, помимо музыки. Думаю, что я останусь в творчестве, ведь я очень это люблю. Но в каком точно направлении это будет – посмотрим в будущем".

- Юля Гамалий: "Мне прям все нравится, чем я занимаюсь, так что планирую заниматься именно музыкой. Но мы все продолжали и продолжаем учиться, получать образование. Это все параллельно".

- Аня Музафарова: "Как продюсер, так и родители нам всегда давали ориентир на образование. Так что графики всегда подстроены были, насколько это было возможно, под экзамены. А вот музыка нас всех покорила, и лично мне видится это моей дорогой".

Open Kids
Open Kids
Фото: пресс-служба

- Ни для кого не секрет, что в женских коллективах отношения зачастую очень натянутые. Как часто бывают конфликты и по какому поводу?

- Лера Дидковская: "Ой, у нас все, Слава Богу, суперкруто, думаю, другие группы нам могут позавидовать только".

- Ангелина Ровановская: "У нас с девчонками таких уже проблем нет, когда-то были в далеком детстве. Но сейчас мы лучшие подруги, или нет, лучше сказать, мы как сестры".

- Анна Бобровская: "Ну, на самом деле, так как мы почти уже семь лет вместе и уже привыкли друг к другу, ссор серьёзных нет. Конечно, есть рабочие моменты, но это все пустяки. Мы быстро отходим и миримся".

- Юля Гамалий: "Ну, мы любим друг друга потроллить иногда. Но это смешно и в принципе зачастую не очень-то обижает, а больше веселит".

- Аня Музафарова: "У нас случаются больше творческие споры, я бы сказала, а это сравнимо с обсуждениями, в результате которых происходит что-то интересное. Так что не конфликты, а бурные обсуждения".

Участницы группы Open Kids
Участницы группы Open Kids
Фото: пресс-служба

- Что в райдере Open kids?

- У нас есть сладости, потому что мы их очень любим. Так что обязательный пункт – это "Киндер-сюрприз", еще это пюрешки разные фруктовые, детские такие в баночках. Мы просто обожаем детское питание – это реально очень вкусно! Соки, фрукты обязательно и, конечно же, вода без газа".

- Никогда не возникала идея коллаборации, к примеру, с Dside band? Считаете ли их конкурентами?

Юра Петров: "Учитывая, что у нас одна целевая аудитория, можно сказать, что конкуренты. Но мы как-то не думали о них как о конкурентах. Мы просто продолжаем делать качественный продукт и активно развиваться. Продолжать вдохновлять детей и подростков на веру в себя, стремление действовать, и это основное!".

Ранее мы писали, что Open Kids презентовали клип на трек "Назавжди" по мотивам фильма "Давай танцуй!".

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