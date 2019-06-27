Open Kids рассказали о конфликтах в группе

Участницы популярной группы признались, по какой причине могут возникать споры

Участницы группы Open Kids Фото: пресс-служба

Недавно стало известно, что Open Kids объявили кастинг на участие в группе. Среди четырех тысяч полученных заявок было отобрано ТОП-50 девушек, а в результате следующего этапа определилась восьмерка претенденток, которые примут участие в реалити-проекте в сенятбре.

А тем временем участницы коллектива признались, возникают ли между ними конфликты. По словам девочек, недопонимания и ссоры были несколько лет назад, когда они были детьми. Сейчас же у них бывают бурные творческие обсуждения, в результате которых получается интересный продукт.

- Лера Дидковская: "Ой, у нас все, Слава Богу, суперкруто, думаю, другие группы нам могут позавидовать только".

- Ангелина Ровановская: "У нас с девчонками таких уже проблем нет, когда-то были в далеком детстве. Но сейчас мы лучшие подруги, или нет, лучше сказать, мы как сестры".

Open Kids Фото: instagram.com/open_kids

- Анна Бобровская: "Ну, на самом деле, так как мы почти уже семь лет вместе и уже привыкли друг к другу, ссор серьёзных нет. Конечно, есть рабочие моменты, но это все пустяки. Мы быстро отходим и миримся".

- Юля Гамалий: "Ну, мы любим друг друга потроллить иногда. Но это смешно и в принципе зачастую не очень-то обижает, а больше веселит".

- Аня Музафарова: "У нас случаются больше творческие споры, я бы сказала, а это сравнимо с обсуждениями, в результате которых происходит что-то интересное. Так что не конфликты, а бурные обсуждения".

Полное интервью с участницами группы Open Kids уже на Сегодня.Lifestyle.

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