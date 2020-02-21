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"Опозорили украинцев на весь мир": Юрий Горбунов эмоционально отреагировал на ситуацию в Новых Санжарах

Телеведущий резко высказался о местных протестующих жителях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:13

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который ранее публично обратился к жене, прокомментировал протесты в Новых Санжарах, куда вчера, 20 февраля, доставили украинцев, эвакуированных из Китая. Местные жители выступают против их размещения в Медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары".

По мнению протестующих, медицинский центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой. Участники акции протеста устраивают баррикады и жгут шины.

Телеведущий Юрий Горбунов считает, что местные жители "опозорили украинцев на весь мир" и показали "лица лжепатриотов". Эмоциональный пост шоумен опубликовал на своей странице в Instagram.

Телеведущий Юрий Горбунов
Телеведущий Юрий Горбунов
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Дорогие украинцы, которые прилетели из Китая!! Вы сильны духом, и мы верим, что вы простите этим бестолковым, которые опозорили украинцев на весь мир! Этим с**кунам, которые поддались панике и готовы всех уничтожить от страха!! Позор Киевской, Тернопольской и Львовской областям, которые отказались принимать земляков!! Вот ваше лицо, лжепатриотов!!", – написал Юрий Горунов.

Смотрите также видео о ситуации в Новых Санжарах:

Ранее мы также писали, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая отпраздновали день рождения сына Ивана.

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