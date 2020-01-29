"Испытания — это дар": лучшие цитаты именинницы Опры Уинфри
Фразы телеведущей давно стали крылатыми
29 января известная телеведущая Опра Уинфри празднует свой день рождения. Звезде исполняется 66 лет. Стоит отметить, что за свою карьеру она добилась многого и даже стала первой темнокожей женщиной-миллиардером в истории. В 2007 году журнал Forbes назвал ее самой влиятельной в мире, а в 2011-м Опра получила почетный "Оскар".
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Ее торжественные речи, фразы на телевидении уже давно стали крылатыми. Предлагаем вашему вниманию подборку цитат Опры Уинфри.
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Испытания — это дар. Они заставляют вас искать новый центр тяжести. Не стоит бороться с ними — стоит только найти новый способ подняться. Превратите свои раны в мудрость — это вылечит вас.
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Каждый хочет ездить вместе с вами в лимузине, но важно, чтобы кто-то поехал с вами на автобусе, когда лимузин сломается. Поняла, что одной из самых сложных вещей в жизни есть своевременное понимание того, какие мосты нужно преодолеть, а какие — сжечь навсегда.
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Ключ к реализации мечты — сосредоточение не в успехе, который еще не наступил, а значимость. Тогда даже маленькие шаги и маленькие победы на вашем пути получат большее значение. Неважно, кто ты и откуда ты. Способность побеждать начинается с вас — всегда. Когда вы недооцениваете то, что делаете, мир недооценивает вас. Стоит понять, что вы получаете в жизни то, на что у вас есть смелость просить.
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Окружайте себя лишь теми людьми, которые в будущем помогут вам подняться.
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То, что предназначено вам Богом, гораздо больше того, что вы можете себе представить.
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Мы не можем стать теми, кем хотим стать, оставаясь теми, кем мы есть.
Напомним, ранее Опра Уинфри рассказала о своих секретах успеха и счастья.
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