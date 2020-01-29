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"Испытания — это дар": лучшие цитаты именинницы Опры Уинфри

Фразы телеведущей давно стали крылатыми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16
Телеведущая Опра Уинфри
Телеведущая Опра Уинфри
Фото: Getty Images

29 января известная телеведущая Опра Уинфри празднует свой день рождения. Звезде исполняется 66 лет. Стоит отметить, что за свою карьеру она добилась многого и даже стала первой темнокожей женщиной-миллиардером в истории. В 2007 году журнал Forbes назвал ее самой влиятельной в мире, а в 2011-м Опра получила почетный "Оскар".

Узнайте также, о чем мечтает Опра Уинфри:

Ее торжественные речи, фразы на телевидении уже давно стали крылатыми. Предлагаем вашему вниманию подборку цитат Опры Уинфри.

***

Испытания — это дар. Они заставляют вас искать новый центр тяжести. Не стоит бороться с ними — стоит только найти новый способ подняться. Превратите свои раны в мудрость — это вылечит вас.

***

Каждый хочет ездить вместе с вами в лимузине, но важно, чтобы кто-то поехал с вами на автобусе, когда лимузин сломается. Поняла, что одной из самых сложных вещей в жизни есть своевременное понимание того, какие мосты нужно преодолеть, а какие — сжечь навсегда.

***

Ключ к реализации мечты — сосредоточение не в успехе, который еще не наступил, а значимость. Тогда даже маленькие шаги и маленькие победы на вашем пути получат большее значение. Неважно, кто ты и откуда ты. Способность побеждать начинается с вас — всегда. Когда вы недооцениваете то, что делаете, мир недооценивает вас. Стоит понять, что вы получаете в жизни то, на что у вас есть смелость просить.

Телеведущая Опра Уинфри
Телеведущая Опра Уинфри
Фото: Getty Images

***

Окружайте себя лишь теми людьми, которые в будущем помогут вам подняться.

***

То, что предназначено вам Богом, гораздо больше того, что вы можете себе представить.

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***

Мы не можем стать теми, кем хотим стать, оставаясь теми, кем мы есть.

Напомним, ранее Опра Уинфри рассказала о своих секретах успеха и счастья.

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Источник: Сегодня
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