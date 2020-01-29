"Испытания — это дар": лучшие цитаты именинницы Опры Уинфри

Фразы телеведущей давно стали крылатыми

Телеведущая Опра Уинфри Фото: Getty Images

29 января известная телеведущая Опра Уинфри празднует свой день рождения. Звезде исполняется 66 лет. Стоит отметить, что за свою карьеру она добилась многого и даже стала первой темнокожей женщиной-миллиардером в истории. В 2007 году журнал Forbes назвал ее самой влиятельной в мире, а в 2011-м Опра получила почетный "Оскар".

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Ее торжественные речи, фразы на телевидении уже давно стали крылатыми. Предлагаем вашему вниманию подборку цитат Опры Уинфри.

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Испытания — это дар. Они заставляют вас искать новый центр тяжести. Не стоит бороться с ними — стоит только найти новый способ подняться. Превратите свои раны в мудрость — это вылечит вас.

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Каждый хочет ездить вместе с вами в лимузине, но важно, чтобы кто-то поехал с вами на автобусе, когда лимузин сломается. Поняла, что одной из самых сложных вещей в жизни есть своевременное понимание того, какие мосты нужно преодолеть, а какие — сжечь навсегда.

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Ключ к реализации мечты — сосредоточение не в успехе, который еще не наступил, а значимость. Тогда даже маленькие шаги и маленькие победы на вашем пути получат большее значение. Неважно, кто ты и откуда ты. Способность побеждать начинается с вас — всегда. Когда вы недооцениваете то, что делаете, мир недооценивает вас. Стоит понять, что вы получаете в жизни то, на что у вас есть смелость просить.

Телеведущая Опра Уинфри Фото: Getty Images

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Окружайте себя лишь теми людьми, которые в будущем помогут вам подняться.

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То, что предназначено вам Богом, гораздо больше того, что вы можете себе представить.

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Мы не можем стать теми, кем хотим стать, оставаясь теми, кем мы есть.

Напомним, ранее Опра Уинфри рассказала о своих секретах успеха и счастья.

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