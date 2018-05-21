Опубликованы официальные фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

На одном из снимков позирует вся королевская семья

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

В субботу, 19 мая, состоялось одно из самых громких светских событий года – свадьба американской актрисы Меган Маркл и британского принца Гарри. За церемонией онлайн наблюдали тысячи зрителей по всему миру.

А сегодня Кенсингтонский дворец опубликовал первые официальные фото со свадьбы. Автором снимков стал Алексей Любомирский, который считается одним из самых популярных о востребованных фотографов в мире.

Официальные фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл twitter.com/kensingtonroyal Официальные фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл twitter.com/kensingtonroyal Официальные фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл twitter.com/kensingtonroyal 1/3

Молодожены Меган и Гарри запечатлены на черно-белом снимке. На более официальных фото, снятых в Виндзорском замке, они позируют с пажами и подружками невесты (все – дети младше 10 лет), а также с членами семьи.

Напомним, что для церемонии Меган Маркл выбрала традиционное белоснежное платье от Givenchy с вырезом-лодочкой, дополнив образ тиарой и 5-метровой фатой. После невеста показала второе свадебное платье – менее формальное. А самой стильной гостьей на торжестве признана Амаль Клуни благодаря желтому платью от Stella McCartney