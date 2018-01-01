Опубликованы первые официальные фото ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Представители королевской семьи опубликовали первые официальные снимки принца Луи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Луи. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года в лондонском госпитале Святой Марии. 6 мая 2018 года представители британской королевской семьи опубликовали первые официальные снимки принца Луи – третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских.

2 мая третий день рождения отмечала дочь герцога и герцогини Кембриджских – принцесса Шарлотта. Тогда поклонники королевской семьи ожидали увидеть новый портрет девочки, но этого не произошло.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон просто готовили сюрприз: в ночь с 5 на 6 мая пара поделилась сразу двумя фотографиями. На одном из снимков маленький принц Луи позирует сам, фото было сделано 26 апреля.

Принц Луи instagram.com/kensingtonroyal

На втором снимке новорожденного целует старшая сестра Шарлотта. Этот кадр был сделан в день рождения девочки – 2 мая.

Принцесса Шарлотта целует новорожденного Луи instagram.com/kensingtonroyal

Автором обеих фотографий стала сама Кейт Миддлтон.

Подробности о том, как Принц Гарри и голливудская актриса Меган Маркл меньше чем через месяц пойдут под венец, смотрите на видео ниже: