Опубликованы первые официальные фото ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Представители королевской семьи опубликовали первые официальные снимки принца Луи
Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года в лондонском госпитале Святой Марии. 6 мая 2018 года представители британской королевской семьи опубликовали первые официальные снимки принца Луи – третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских.
2 мая третий день рождения отмечала дочь герцога и герцогини Кембриджских – принцесса Шарлотта. Тогда поклонники королевской семьи ожидали увидеть новый портрет девочки, но этого не произошло.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон просто готовили сюрприз: в ночь с 5 на 6 мая пара поделилась сразу двумя фотографиями. На одном из снимков маленький принц Луи позирует сам, фото было сделано 26 апреля.
На втором снимке новорожденного целует старшая сестра Шарлотта. Этот кадр был сделан в день рождения девочки – 2 мая.
Автором обеих фотографий стала сама Кейт Миддлтон.
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