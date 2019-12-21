Опять финансовые проблемы: счета мужа Анастасии Заворотнюк заблокированы
Петр Чернышев больше не сможет проводить финансовые операции в одном из банков
Новости о финансовых проблемах семьи российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, появляются в СМИ все чаще. Недавно стало известно о закрытии бутика старшей дочери звезды Анны, а также о том, что мать Анастасии, 76-летняя Валентина Заворотнюк, задолжала крупную сумму. Теперь же появилась информация о финансовых трудностях мужа звезды – Петра Чернышева.
Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе. Подробности в сюжете:
Так, стало известно, что Петру Чернышеву впредь недоступны финансовые операции в одном из банков России. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Сообщается также, что активы мужа Анастасии Заворотнюк были заблокированы по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга, так как Петр Чернышев и его компании оформлены именно там.
Кроме того, по информации СМИ, счета заблокированы уже несколько месяцев. Предположительно, проблема связана с подозрительными финансовыми операциями.
Отметим, сейчас фигурист Петр Чернышев тратит все заработанные средства на лечение Анастасии Заворотнюк. По словам медиков из центра, в котором проходит реабилитацию актриса, мужчина регулярно навещает жену и ухаживает за ней.
Ранее мы также писали, что Анастасию Заворотнюк преследуют. Семья актрисы сделала гневное обращение и показала фото незнакомцев.
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