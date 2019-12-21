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Опять финансовые проблемы: счета мужа Анастасии Заворотнюк заблокированы

Петр Чернышев больше не сможет проводить финансовые операции в одном из банков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:37
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: Instagram.com

Новости о финансовых проблемах семьи российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, появляются в СМИ все чаще. Недавно стало известно о закрытии бутика старшей дочери звезды Анны, а также о том, что мать Анастасии, 76-летняя Валентина Заворотнюк, задолжала крупную сумму. Теперь же появилась информация о финансовых трудностях мужа звезды – Петра Чернышева.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе. Подробности в сюжете:

Так, стало известно, что Петру Чернышеву впредь недоступны финансовые операции в одном из банков России. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Сообщается также, что активы мужа Анастасии Заворотнюк были заблокированы по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга, так как Петр Чернышев и его компании оформлены именно там.

Кроме того, по информации СМИ, счета заблокированы уже несколько месяцев. Предположительно, проблема связана с подозрительными финансовыми операциями.

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым
Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Отметим, сейчас фигурист Петр Чернышев тратит все заработанные средства на лечение Анастасии Заворотнюк. По словам медиков из центра, в котором проходит реабилитацию актриса, мужчина регулярно навещает жену и ухаживает за ней.

Ранее мы также писали, что Анастасию Заворотнюк преследуют. Семья актрисы сделала гневное обращение и показала фото незнакомцев.

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