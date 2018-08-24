Опять и снова: Бен Аффлек лечится от алкоголизма

Актер принял такое решение благодаря бывшей жене актрисе Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек. Фото: AFP

Популярный актер и режиссер Бен Аффлек, который больше не будет играть Бэтмена, начал лечение от алкоголизма. Об этом сообщает портал TMZ.

Сообщается, что актер принял такое решение благодаря бывшей жене актрисе Дженнифер Гарнер. Она якобы увидела в сети фото Аффлека, на котором тот держит целую коробку бутылок из-под алкогольных напитков и уговорила обратиться за помощью.

Актер проведет в одном из реабилитационных центров Лос-Анджелеса длительный курс лечения. Кроме того, Бен признался в зависимости от алкоголя в 2017 году и тогда же прошел курс лечения. Актер утверждал, что полностью поборол зависимость.

Напомним, с момента расставания Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер прошло уже больше двух лет. Актер закрутил новый роман. Аффлек и Гарнер вместе продолжили воспитывать своих троих детей. Однако, как сообщают инсайдеры, Бен и Дженнифер решили дать своим отношениям второй шанс. Попытки вернуть жену, по словам анонимных источников, Аффлек предпринимал еще после развода.