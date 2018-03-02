"Орел и решка. Морской сезон": дайвинг довел до слез ведущую Машу Гамаюн

11 марта состоится премьера проекта "Орел и решка. Морской сезон". В новом, уже 17-ом по счету сезоне ведущие Коля Серга и Маша Гамаюн отправятся в морское путешествие, чтобы открыть для зрителей далекие острова, экзотические города и познакомить с загадочными местами нашей планеты. Телезрителей ждет знойная Хургада, фантастический Дананг, дикий и самобытный Флорес, уединенный Палаван. А также – Салала, Веллингтон, Дарвин, Перт и остров Кука. Это будет грандиозный вояж: ведущие "Орла и решки" посетят 20 самых "морских" мест на планете, побывают на популярнейших курортах и на берегах заливов, о которых мало кто знает.

"Орел и решка" уже был на всех континентах, островах, морях и океанах, – рассказывает Елена Синельникова, генеральный продюсер TeenSpirit. – Но только в "Морском сезоне" мы погрузимся в эти самые моря и океаны. Даже больше: мы расскажем о морях, о которых не слышали сами! Этот сезон просто создан для того, чтобы воскресным утром вы перенеслись за тысячи километров туда, где солнце, пляжи, пальмы и невероятные пейзажи подводного мира! Чтобы показать вам эту красоту, вся съемочная группа получила дайверские сертификаты. И поверьте: то, что нам удалось снять, вы не увидите больше нигде, ну, кроме National Geographic. Мы сами в восторге от нашего большого и глубокого мира!".

Вместе с командой "Орла и решки" в морские глубины погружались и ведущие проекта – Коля Серга и Маша Гамаюн. Интересно, что день рождения новой ведущей совпал с датой старта "Морского сезона": 11 марта она отпразднует 27-летие. Участие в тревел-шоу Маша считает подарком судьбы: она впервые в жизни примерила на себя роль покорительницы морей. Хотя первый дайвинг довел девушку до слез. "Мне сразу же посчастливилось встретиться с огромнейшей черепахой, – рассказывает Маша. – Когда я вынырнула и вернулась на лодку, то не сдержалась и расплакалась от переизбытка чувств".

Коля – более опытный телепутешественник. Он уже побывал "На краю света", появлялся в "Юбилейном сезоне" и в спецвыпуске "Орел и решка. Звезды". Показал зрителям, что любит серфинг, не боится нырять с аквалангом, умеет ловить рыбу руками и имеет отличное чувство юмора. "Морской сезон" с его экстремальными приключениями лишь добавил драйва в коллекцию ведущего. "Во-первых, в этом сезоне буду я – и это отличный повод отложить все дела и припасть к экрану телевизора, – смеется Коля Серга. – Я буду использовать в своих шутках специальные созвучия гласных букв, образующие целебные вибрации. Люди, услышав их, излечиваются от любых хронических заболеваний и программируют свою судьбу на череду счастливых событий. Во-вторых, этот сезон – катарсис шоу "Орел и решка". Семь лет команда работала в поисках идеальной формулы. Теперь, когда в лабораториях TeenSpirit ее наконец-то вывели, у вас есть возможность насладиться идеальным продуктом. Сейчас, после просмотра первой серии в секретных кабинетах ООН, приняли решение внести "Морской сезон" в наследие ЮНЕСКО. Ну и, в-третьих, друзья, это будет просто весело!".

В каждом выпуске телезрителей ждут невероятные и увлекательные приключения. На Филиппинах Коля Серга подружится с морскими звездами и светлячками, а Маша Гамаюн впервые в жизни попробует древесного червя. В Индонезии Коля будет торговать камнями и узнает много нового о языческих ритуалах, а Маша познакомится с комодскими драконами и летучими лисицами.

Напомним, Антон Птушкин и Настя Ивлеева отправились в большое путешествие, чтобы узнать, как изменились 20 самых популярных американских городов.