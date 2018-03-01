"Орел и решка" в Америке: кислородное голодание ведущих, авто с джойстиком и женская борьба

На "Интере" стартовал новый сезон популярного тревел-шоу — "Орел и решка. Перезагрузка. Америка" (смотрите по воскресеньям в 11.00). На этот раз ведущие Антон Птушкин и Настя Ивлеева отправились в большое путешествие, чтобы узнать, как изменились 20 самых популярных американских городов: Ушуайя, Сантьяго, Буэнос-Айрес, Сан-Паулу, Ла-Пас, Гонолулу, Аризона, Гватемала, Коста-Рика, Гаваи, Доминикана и другие. "Сегодня" попросила ведущих проекта рассказать о самых интересных съемочных моментах и о том, что осталось за кадром.

НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. Антон Птушкин и Настя Ивлеева так обрадовались продолжению "Перезагрузки", что сразу ринулись в бой. "Во время съемок второго сезона у нас было очень много интересных испытаний, и багаж знаний с каждым днем пополняется, — говорит Настя Ивлеева. — Мы покажем еще больше всего потрясающего, неизведанного и незнакомого. Хотя, кажется, этот мир настолько огромный, что все это в следующий сезон и не вместить (смеетсякурсив)".

Ясно одно: двух одинаковых путешествий в один город не бывает. Мир огромен и удивителен и постоянно меняется! "В новом сезоне я в деталях рассмотрел Латинскую Америку, и она мне очень понравилась, — рассказывает Птушкин. — Из сложностей — там почти никто не говорит по-английски. Обычная ситуация: к тебе подходит мужик на улице и начинает что-то спрашивать на испанском. Ты ему: "Инглес, пор фавор", "Но компрендо, Сэньор". Он понимающе кивает и продолжает говорить на своем, пребывать в своей вселенной, где весь мир говорит на его языке. Единственный плюс: в Латинской Америке такая тяжелая ротация испаноязычных хитов на радио, что ты можешь общаться с местными строчками из "Деспасито".

НОВЫЕ ОПАСНОСТИ. В каждом новом путешествии команду проекта подстерегают опасности. Были погодные катаклизмы, нападения, были даже опасные для жизни моменты! Например, в самой крайней южной точке своего путешествия, Ушуайе, команде проекта сильно досталось: жуткий холод и пронизывающий ветер пытались сорвать съемки. При этом Настя Ивлеева отправилась в 6-километровый поход к ледяным пещерам, а Антону Птушкину пришлось устроиться на ночевку в палатке прямо в Национальном парке. До ближайшего хостела оказалось более 150 км. Да и денег на него у "бедного" ведущего уже не осталось.

В одном из самых высокогорных городов мира, Ла-Пасе, Насте Ивлеевой стало очень плохо из-за высоты: голова просто раскалывалась от боли. Команде проекта пришлось отвезти Настю в больницу, где ей дали кислородную маску.

А во время съемок в городе Сан-Паулу (Бразилия) съемочная группа оказалась в компании бездомных и наркоманов — гуляя по свалкам мегаполиса, запросто можно наткнуться на любителей крэка. По статистике, в Бразилии каждые 15 минут происходит убийство, и нарваться на неприятности в неблагополучном районе — проще простого. "Бедная" группа проекта прочувствовала это на себе. На них напали и забросали камнями. К счастью, ребята выбрались оттуда в целости и сохранности — из опасного района им удалось спастись бегством.

НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. Ждут ведущих и новые испытания на прочность. Например, Птушкину, который боится высоты, надолго запомнится путешествие в Ла-Пас. Продюсеры придумали для него экстремальное развлечение — спуститься с 17-го этажа по стене дома, все время глядя вниз.

А в Сантьяго одного из ведущих в качестве "бонуса" ждал прыжок с банджи в ущелье Майпо, прямо в пучину бурной реки Колорадо с 50-метровой высоты. Эта тарзанка не сравнится с цивилизованным банджи в Вене (первый сезон "Перезагрузки"): там ты приземляешься на мягкий надувной матрасик, а здесь — летишь головой вниз в мутный бурлящий поток.

НОВАЯ ЭКЗОТИКА. Дегустация экзотических блюд сопровождает любое увлекательное путешествие. В городке Вальпараисо (Чили) ведущим довелось попробовать деликатес, который обожают местные жители — живые камни пиуры. Пиура — это морское животное, которое живет колониями на скалах под водой. Через полости-сифоны животное фильтрует морскую воду и задерживает полезные для себя вещества. Выглядят эти живые камни, как грязные булыжники, но едят их в самых дорогих ресторанах Чили: подают и в сыром, и в готовом виде.

А еще в 16-м сезоне "Орла и решки" ведущие смогли остаться на ночевку в самых разных, порой удивительных местах. Например, разбить палатку в Национальном парке на самом краю света, в Ушуайе. Путешествуя по пустыне Уюни (Боливия) — переночевать в соляном номере соляного отеля, где вся мебель сделана из соли.

НОВЫЕ ИГРЫ. Путешествуя по Америке, Антон и Настя стали свидетелями самых необычных игр и развлечений. В Сантьяго они побывали на чилийском родео, а в городе Ла-Пас увидели профессиональную женскую борьбу Чолитас. На зрелищные бои чолит — женщин коренного народа аймара, облаченных в традиционные одежды, собираются толпы зрителей. Они выходят в пышных блестящих юбках, нарядных шалях, шляпах-котелках. А как только попадают на ринг, начинают самозабвенно драться!

С ВЕТЕРКОМ! Ведущие шоу "Орел и решка" на съемках испытывают разнообразные транспортные средства. Одним из самых необычных стало авто на солнечных батареях, на котором передвигалась по Сантьяго Настя Ивлеева. Корпус этой машины сделан из углеродного волокна, вместо колес — алюминиевые диски, а весит она очень мало — всего 200 кг. Вместо руля — деревянный джойстик, который каким-то неведомым образом прикручен к ржавой трубе. Новые выпуски сезона "Орел и решка. Перезагрузка. Америка" смотрите на "Интере" по воскресеньям в 11.00.

Напомним, 26-летняя блогер и ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Анастасия Ивлеева снялась для мужского журнала Maxim.

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