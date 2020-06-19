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Организаторы Евровидения-2021 поменяли правила: что изменится

Сегодня, 10:28

Конкурс состоится в мае 2021 в Роттердаме

Ежегодный песенный конкурс "Евровидение", который пришлось в этом году отменить из-за пандемии коронавируса, состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). Организаторы решили не менять город и продолжили подготовку музыкального конкурса на арене Роттердам Ахой.

Но в условиях пандемии коронавируса также пришлось сменить и правила проведения. Комитет "Евровидения" принял решение:

  • разрешить на один год в качестве эксперимента записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни (для того, чтобы участники путешествовали с меньшей делегацией);
  • участникам разрешается самостоятельно выбирать, использовать записанный бэк-вокал или нет;
  • дать возможность участникам совмещать "живой" и записанный бэк-вокал.

"Уроки нынешней весны научили нас, что нужен план на случай всемирного кризиса, поэтому мы добавили соответствующие изменения в правила конкурса. Мы должны быть гибкими и менять даже сам формат и способ организации события в эти сложные времена", – сообщил новый исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.

Отметим, на сегодня 18 стран подтвердили, что их исполнители во второй раз подряд будут представлять страну в 2021 году.

От Украины в Роттердам отправится этническая группа GO_A. Все, что известно о музыкантах – в нашем материале.

Представители Украины на "Евровидении" – группа Go_A
Представители Украины на "Евровидении" – группа Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

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Напомним, что в этом году 12 и 14 мая состоялось онлайн-шоу Eurovision Song Celebration-2020, в рамках которого выступила украинская группа Go_A, а 16 мая – финальный онлайн-концерт Europe Shine A Light, где участники совместно исполнили песню Love Shine A Light.

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