Организаторы Евровидения-2021 поменяли правила: что изменится
Конкурс состоится в мае 2021 в Роттердаме
Ежегодный песенный конкурс "Евровидение", который пришлось в этом году отменить из-за пандемии коронавируса, состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). Организаторы решили не менять город и продолжили подготовку музыкального конкурса на арене Роттердам Ахой.
Но в условиях пандемии коронавируса также пришлось сменить и правила проведения. Комитет "Евровидения" принял решение:
- разрешить на один год в качестве эксперимента записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни (для того, чтобы участники путешествовали с меньшей делегацией);
- участникам разрешается самостоятельно выбирать, использовать записанный бэк-вокал или нет;
- дать возможность участникам совмещать "живой" и записанный бэк-вокал.
"Уроки нынешней весны научили нас, что нужен план на случай всемирного кризиса, поэтому мы добавили соответствующие изменения в правила конкурса. Мы должны быть гибкими и менять даже сам формат и способ организации события в эти сложные времена", – сообщил новый исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.
Отметим, на сегодня 18 стран подтвердили, что их исполнители во второй раз подряд будут представлять страну в 2021 году.
От Украины в Роттердам отправится этническая группа GO_A. Все, что известно о музыкантах – в нашем материале.
Напомним, что в этом году 12 и 14 мая состоялось онлайн-шоу Eurovision Song Celebration-2020, в рамках которого выступила украинская группа Go_A, а 16 мая – финальный онлайн-концерт Europe Shine A Light, где участники совместно исполнили песню Love Shine A Light.
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