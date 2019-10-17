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Организаторы Евровидения отреагировали на новое правило украинского Нацотбора

В Нацотборе не может участвовать артист, выступавший в РФ с 2014 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:19
Международный конкурс Евровидение
Международный конкурс Евровидение
Фото: eurovision.tv

На днях стало известно, что организаторы Нацотбора на Евровидение приняли решение внести изменения в правила конкурса. Так, участником Национального отбора может стать исполнитель или коллектив, который не осуществлял концертной деятельности в РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

Почему Украина не принимала участия в Евровидении 2019 – смотрите в видео:

В свою очередь, такое нововведение прокомментировали организаторы Евровидения.

"Каждый участвующий вещатель является индивидуально ответственным за отбор артистов на песенный конкурс Евровидение. Правила состязания устанавливают только то, что артисту должно быть не менее 16 лет на день проведения финала и что ни один артист не может выступать более чем за одну страну в данный год в песенном конкурсе Евровидение", – цитирует ТАСС Европейский вещательный союз, который отреагировал на изменение правил украинского Нацотбора.

Отметим, Евровидение 2020 состоится в Роттердаме, Нидерланды, 12, 14 и 16 мая.

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Источник: ТАСС
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