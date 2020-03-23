Организаторы Евровидения нашли замену песенному конкурсу

Запуском нового проекта планируют сплотить Европу

18 марта организаторы песенного конкурса официально объявили об отмене "Евровидения-2020" из-за пандемии коронавируса. Организаторы шоу, которое должен было состояться 12 мая в Роттердаме, приняли решение отказаться от проведения и перенести мероприятие на следующий год.

Как сказано на официальном сайте Eurovision.tv, на данный момент организаторы рассматривают новый формат музыкального конкурса. Пока никаких подробностей не сообщается, но известно, что это не будет похоже на "Евровидение", а значит шоу не предусматривает соревнования участников. Его цель – объединить и развлечь фанатов песенного конкурса.

Также организаторы намерены поддержать конкурсантов "Евровидения-2020", которые должны были участвовать в конкурсе в этом году. Отметим, что эти артисты смогут побороться за первенство в 2021 году, но уже с новой песней.

Участники Евровидения-2021 представят новые конкурсные песни. Детали в сюежет:

Ранее мы рассказывали о мероприятиях, которые отменили и перенесли из-за коронавируса. А также культовая певица Мадонна предсказала отмену "Евровидения-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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