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Организаторы Евровидения нашли замену песенному конкурсу

Запуском нового проекта планируют сплотить Европу

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:01

18 марта организаторы песенного конкурса официально объявили об отмене "Евровидения-2020" из-за пандемии коронавируса. Организаторы шоу, которое должен было состояться 12 мая в Роттердаме, приняли решение отказаться от проведения и перенести мероприятие на следующий год.

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Как сказано на официальном сайте Eurovision.tv, на данный момент организаторы рассматривают новый формат музыкального конкурса. Пока никаких подробностей не сообщается, но известно, что это не будет похоже на "Евровидение", а значит шоу не предусматривает соревнования участников. Его цель – объединить и развлечь фанатов песенного конкурса.

Также организаторы намерены поддержать конкурсантов "Евровидения-2020", которые должны были участвовать в конкурсе в этом году. Отметим, что эти артисты смогут побороться за первенство в 2021 году, но уже с новой песней.

Участники Евровидения-2021 представят новые конкурсные песни. Детали в сюежет:

Ранее мы рассказывали о мероприятиях, которые отменили и перенесли из-за коронавируса. А также культовая певица Мадонна предсказала отмену "Евровидения-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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