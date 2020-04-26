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Орхидеи, рукола, малина и манго: что выращивают на карантине украинские знаменитости

На чем Сергей Бабкин скоро заработает миллион

Марина Попович
Сегодня, 15:35

В программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", звезды рассказали, что выращивают в своих садах и огородах. Кто такая Габриэла и как она помогает Павлу Зиброву работать в саду? И на чем Сергей Бабкин скоро заработает миллион?

Карантин или нет, а Оля Полякова всегда испытывал интерес к огородным делам. Что только не выращивает: и шпинат, и руколу, и огурцы, и помидоры, и еще многое другое. 2020-й не стал исключением. Тем более, что свободного времени у звезды было даже слишком много.

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Не сидели без дела во время карантина и Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном.

Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном и дочерью
Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном и дочерью
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Арсен с дочерью Ниной решил посадить у дома сельдерей и ромен. Причем саженцы – оставшиеся от магазинной зелени. Чтобы все это проросло, надо на некоторое время поставить растения в воду. Саженцы должны пустить корни – советует Арсен. Его интерес к огородным делам передался и Тоне, и она тоже взялась за лопату.

Свою первую рассаду для будущего огорода высадила ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик. Звезда поделилась – чтобы немного отвлечься от карантинных будней, решили с семьей заняться полезным делом.

Ведущая Лилия Ребрик
Ведущая Лилия Ребрик
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я не знаю, что из этого будет, но мы настолько вошли в азарт, и сейчас действительно этим живем. Если посмотреть историю нашего поиска в Google, то вы действительно поймете – мы стараемся овладеть этим искусством. И я благодарю своего мужа, который сказал: "А давай!" – рассказала Лилия Ребрик в интервью "Зірковому шляху". Лиля призналась – огород будет необычным. Высаживать растения они планируют в специальных деревянных ящиках. Для них муж ведущей Андрей уже начал обустраивать место возле дома.

Павел Зибров выбрал для карантинной изоляции свою дачу. Там работал в мини-студии, инспектировал домашнюю библиотеку и вдоволь лакомился домашними хачапури. А когда погода позволила – вышел работать в сад.

Певец Павел Зибров
Певец Павел Зибров
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Вырыл ямы под малинник. У меня будет два сорта малины. Один, который родит все лето до октября. Другой – всего три недели", – поделился с журналистами телеканала "Украина" Павел Зибров, который, кстати, трудится не один, а с помощницей по имени Габриэла. Собака внимательно следит, правильно ли певец все делает и преданно охраняет звездный сад.

Безотходное потребление фруктов отныне практикуют в семье музыканта Сергея Бабкина. Уже совсем скоро его можно будет назвать манговым магнатом. Ведь именно этот фрукт Сергей начал выращивать прямо у себя дома во время карантина. А вот жена артиста Снежана занимается орхидеями. Женщина – настоящая поклонница этих цветов. Их в ее коллекции можно насчитать с десяток. Они очень требовательны в уходе. Оказывается, орхидею надо купать. И именно этим раз в две недели занимается Снежана.

Смотрите полное видео сюжета:

Напомним, ранее мы рассказывали, что Виктор Павлик на карантине отрастил бороду.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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