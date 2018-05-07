Орландо Блум рассказал о чувствах к Кэти Перри

Актер добавил, что влюбился в Перри совершенно неожиданно для самого себя

Орландо Блум. Фото: AFP

Совсем недавно Кэти Перри подтвердила, что они с Орландо Блумом помолвлены, а сам актер дал откровенное интервью The Times, где рассказал о своих чувствах к певице.

"Между нами удивительная связь, которая не слабеет, а даже усиливается, когда мы не рядом: я на съемках, а Кэти в туре. Я безмерно уважаю ее и испытываю самые глубокие чувства", – говорит актер.

Он также добавил, что влюбился в Перри совершенно неожиданно для самого себя и не знал о ней практически ничего до первой встречи, но затем проникся ее замечательным характером. При этом слухи о помолвке Орландо комментировать не стал, и теперь поклонники гадают, пошутила ли тогда Кэти или все-таки раскрыла секрет.

Напомним, Кэти Перри пришлось нелегко в эфире "Позднего шоу с Джеймсом Корденом" ("The Late Late Show host James Corden"). Артистке пришлось публично составлять рейтинг своих знаменитых любовников – Джона Мейера, ди-джея Дипло и Орландо Блума.