"Оскар-2018": лучшим фильмом стала картина "Форма воды"

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. За победу в номинации "Лучший фильм" также боролись такие картины, как "Дюнкерк", "Зови меня своим именем", "Леди-Берд", "Призрачная нить", "Прочь", "Секретное досье", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", — сообщает пресс-служба канала "Украина".

Режиссер Гильермо дель Торо: "Спасибо большое. Я жил в Мексике и очень любил зарубежные фильмы. Несколько недель назад Стивен Спилберг сказал мне: "Если ты будешь на сцене, то помни, что ты – часть своего наследства кинопроизводителей". И я этим горжусь. Посвящаю награду всем молодым кинопроизводителям в каждой стране мира. Я увлекался фильмами, когда рос, но никогда не думал, что случится то, что случилось со мной сегодня. Поэтому не забывайте мечтать".

Справка о фильме "Форма воды":

Режиссер: Гильермо дель Торо

Сценарий: Гильермо дель Торо, Ванесса Тейлор

Оператор: Дан Лаустсен

Художники: Пол Д Остерберри, Найджел Черчер, Луис Секейра

Монтаж: Сидни Волински

Жанр: драма, триллер, ужасы, фэнтези, мелодрама, приключения, военный

В ролях: Даг Джонс, Майкл Стулбарг, Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Октавия Спенсер, Ричард Дженкинс, Лорен Ли Смит, Дэвид Хьюлетт, Джон Капелос, Ник Сирси

"Форма воды" – это мистическое путешествие, развивающееся на фоне социальных перемен и Холодной войны. Действие разворачивается в первой половине шестидесятых годов, когда ученые, работающие в самых разных областях, пытались сделать научный прорыв. Но особенный акцент был сделан на генетических разработках. В одной из секретных лабораторий ученые, получившие практически безграничное финансирование, занимаются изучением загадочного человека-амфибии. Ему не повезло родиться с серьезной природной аномалией, а сам он считается последним представителем некогда могущественного вида, уничтоженного в результате человеческой жестокости. Военные и ученые пытаются выяснить, как его способности можно использовать для того, чтобы получить преимущество в Холодной войне. Одновременно с этим в лаборатории появляется немая уборщица. Она случайно обнаруживает амфибию и начинает испытывать к нему сострадание. Женщина хочет помочь ему бежать, понимая, что сделать это практически невозможно. Несмотря на барьеры, она начинает планировать его.

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар"® второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко. За главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" боролись такие картины: "Дюнкерк", "Зови меня своим именем", "Леди-Птица", "Ловушка", "Призрачная нить", "Секретное досье", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Форма воды".