"Оскар-2018": лучший короткометражный фильм "Немое дитя"

Сегодня, 05:24

Фильм рассказывает о 4-летней девочке Либби, которая родилась глухой

Фото: AFP
Фото: AFP

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучший короткометражный фильм" получила картина "Немое дитя".

За победу в номинации "Лучший короткометражный фильм" также соревновались "Начальная школа Де-Калб", "11 часов", "Мой племянник Эммет", "Watu Wote: Все мы", – сообщает пресс-служба канала "Украина".

"Наш фильм о ребёнке, который родился в мире тишины. Таких людей миллионы во всем мире, они сталкиваются с барьерами в общении. Спасибо Академии, что позволили нам эту тему представить зрителям. Это работа всей нашей команды, спасибо всем, что помогли нам снять этот фильм", – отметила команда картины.

Справка о фильме "Немое дитя" (The Silent Child)

Режиссер: Крис Овертон

Сценарий: Рэйчел Шентон

Оператор: Ali Farahani

В ролях: Рэйчел Филдинг, Анна Бэрри, Филип Йорк, Рэйчел Шентон

Фильм рассказывает о 4-летней девочке Либби, которая родилась глухой. Героиня живёт в мире тишины. Неожиданно появляется социальный работник, который учит её общаться с окружающими.

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар"® на телеканале "Украина"
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