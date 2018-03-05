"Оскар-2018": лучший короткометражный фильм "Немое дитя"
Фильм рассказывает о 4-летней девочке Либби, которая родилась глухой
Статуэтку "Оскар" в категории "Лучший короткометражный фильм" получила картина "Немое дитя".
За победу в номинации "Лучший короткометражный фильм" также соревновались "Начальная школа Де-Калб", "11 часов", "Мой племянник Эммет", "Watu Wote: Все мы", – сообщает пресс-служба канала "Украина".
"Наш фильм о ребёнке, который родился в мире тишины. Таких людей миллионы во всем мире, они сталкиваются с барьерами в общении. Спасибо Академии, что позволили нам эту тему представить зрителям. Это работа всей нашей команды, спасибо всем, что помогли нам снять этот фильм", – отметила команда картины.
Справка о фильме "Немое дитя" (The Silent Child)
Режиссер: Крис Овертон
Сценарий: Рэйчел Шентон
Оператор: Ali Farahani
В ролях: Рэйчел Филдинг, Анна Бэрри, Филип Йорк, Рэйчел Шентон
Фильм рассказывает о 4-летней девочке Либби, которая родилась глухой. Героиня живёт в мире тишины. Неожиданно появляется социальный работник, который учит её общаться с окружающими.
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