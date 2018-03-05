"Оскар-2018": назван лучший короткометражный документальный фильм
Статуэтку "Оскар" в этой номинации получила картина "Рай – это пробка на 405-м шоссе" режиссера Фрэнка Стиффела
Жюри киноакадемии "Оскар" определили лучший документальный короткометражный фильм. Статуэтку "Оскар" в этой номинации получила картина "Рай – это пробка на 405-м шоссе" режиссера Фрэнка Стиффела. За победу в этой номинации также боролись такие фильмы, как "Героин(я)", "Эдит+Эдди", "Искусство ножа", "Остановка", — сообщает пресс-служба канала "Украина".
Режиссер картины "Рай – это пробка на 405-м шоссе" Фрэнк Стиффел:
"Источник этого фильма – моя жена, которая поддерживала меня на протяжении 45 лет, спасибо ей огромное. Благодарю многих людей, что сделали то, чего не смог сделать я. Я всегда знал, что главная причина, почему людям понравится этот фильм – это потому, что мы вложили в него всю свою любовь".
Справка о фильме "Рай – это пробка на 405-м шоссе":
Режиссер: Фрэнк Стифел
Оператор: Фрэнк Стифел
Монтаж: Тинг Пу
Страна: США
Жанр: биографический фильм, документальный фильм, короткометражный фильм
Документальный фильм о 56-летней художнице Минди Альпер, которая в настоящее время выставляется в одной из лучших галерей Лос-Анджелеса.
Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина".
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