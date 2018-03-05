"Оскар-2018": названа лучшая песня в фильме

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучшая песня" получила картина "Тайна Коко" за композицию Remember me. За победу в этой номинации также боролись такие фильмы, как "Величайший шоумен", "Зови меня своим именем", "Маршалл", "Ферма "Мадбаунд", — сообщает пресс-служба канала "Украина".

Авторы песни Remember me: "Спасибо всем, спасибо Академии. Благодарим всех, кто приобщился к исполнению песни. Но наибольшие благодарности – нашей семье, нашим дочерям. Ваша любовь вдохновила нас. А статуэтка эта в честь вашей умершей бабушки".

Справка о фильме "Тайна Коко":

Режиссер: Ли Анкрич, Эдриан Молина

Сценарий: Эдриан Молина, Мэтью Олдрич, Джейсон Кац

Оператор: Мэтт Аспбари, Даниэль Фейнберг

Композитор: Майкл Джаккино

Жанр: мюзикл, семейный, фэнтези, приключения, мультфильм, комедия, детектив

В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Бенджамин Брэтт, Рени Виктор

В центре истории анимационного фильма "Тайна Коко" находится двенадцатилетний мальчик Мигель, живущий в небольшой мексиканской деревушке. Родившись в семье сапожников, он с интересом наблюдает за жизнью и работой домашних, но себе хочет иную жизнь. Мигель спит и видит, как станет популярным музыкантом и будет исполнять свои авторские песни перед заполненными людьми залами. И все бы могло быть хорошо, если бы не тот факт, что в его доме музыка считается настоящим проклятием. Когда-то один из его прадедов оставил свою жену ради того, чтобы осуществить свою мечту, и поэтому музыкальная тема из поколения в поколение переходит как табу. Несмотря на это, Мигель старается узнать о своем дальнем родственнике как можно больше. Вскоре он обнаруживает, что между ним и его любимым музыкантом существует некая связь. И чтобы лучше это понять, он отправляется в Страну Мертвых. Там он встречается с духами своих предков и находит напарника-проводника. Вдвоем они отправляются на поиски того, кого Мигель считает своим кумиром.

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина".