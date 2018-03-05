Оскар-2018: онлайн-трансляция (постоянное обновление)

Сегодня, 01:54

Наибольшее количество номинаций получил фильм Гильермо дель Торо "Форма воды"

В этом году за главный &quot;Оскар&quot; в номинации &quot;Лучший фильм&quot; будут соревноваться девять кинолент. Фото: AFP
В этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться девять кинолент. Фото: AFP

В ночь с 4 на 5 марта с 01:30 на телеканале "Украина" пройдет марафон в рамках трансляции юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар". Звезды канала "Украина" – ведущая "Ранку з Україною" Светлана Катренко и ведущий "Зіркового шляху" Александр Скичко – раскроют все закулисные подробности церемонии и расскажут о самых громких скандалах премии за время ее существования.

Для оформления сцены уже шестой год подряд был приглашен именитый сценический дизайнер Дерек Маклейн. Вдохновленный светом и его отражениями, дизайнер решил создать арку с использованием 45 миллионов кристаллов Swarovski перед кулисой, чтобы создать потрясающий фон. Кроме того, Маклейн добавил зеркала, хрустальные люстры и другие детали.

Тысячи бокалов шампанского, 150 килограммов мраморной говядины, самые дорогие черные трюфели, икра и съедобное золото – это меню Оскара-2018 от шеф-повара. Вольфганг Пак почти четверть века из года в год кормит требовательных голливудских звезд.

Красной дорожкой перед легендарным кинотеатром "Долби" в Лос-Анджелесе пройдут самые известные актеры, режиссеры, певцы, ведущие. Второй год подряд ведущим церемонии вручения премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" стал комик Джимми Киммел.

Стоит отметить, что все статуэтки делают вручную из сплава олова и бронзы. Сначала шлифуют, а затем покрывают 24-каратным золотом. Себестоимость такой статуэтки менее 700 долларов.

В этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться девять кинолент: "Дюнкерк", "Зови меня своим именем", "Леди-Птица", "Ловушка", "Призрачная нить", "Секретное досье", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Форма воды".

В категории "Лучший режиссер" представлены Грэтта Гарвинг ("Леди-Птица"), Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Джордан Пил ("Ловушка"), Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить"), Гильермо дель Торо ("Форма воды").

За статуэтку в категории "Лучшая мужская роль" поборются актеры Дэнзел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить"), Дэниэл Калуя ("Ловушка"), Гэри Олдмен ("Темные времена"), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем").

За первенство в номинации "Лучшая женская роль" сразятся актрисы Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Марго Робби ("Я, Тоня"), Сирша Ронан ("Леди-Птица"), Мэрил Стрип ("Секретное досье"), Салли Хокинс ("Форма воды").

Наибольшее количество номинаций (13) получил фильм Гильермо дель Торо "Форма воды". Следом идет картина "Дюнкерк" Кристофера Нолана с 8 номинациями. Также лидирующие позиции занимают фильмы "Темные времена" Джо Райта, "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона и "3 билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха, которые были номинированы 6 раз. Всего же статуэтки "Оскара" вручат в 24 номинациях.

Шеф-повар Вольфганг Пак.

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Фото: AFP

00:30 Знаменитости начинают позировать на красной дорожке.

Актриса София Карсон в платье от Giambattista Valli. 

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Фото: AFP

Актриса Бланка Бланко. 

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Фото: AFP

Актриса Эллисон Уильямс в Armani Prive

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Фото: AFP

Испанская актриса и модель Паз Вега в Christopher Bu

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Фото: AFP

Звезда нового "Человека-паука" Том Холланд

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Фото: AFP

Патрик Стюарт с женой Санни Оцелл

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Фото: AFP

Актриса Зои Дойч в наряде от Elie Saab 

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Фото: AFP

Джейн Фонда  выбрала платье от Balmain. Недавно кинозвезде исполнилось 80 лет.

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Фото: AFP

Актрисы Эшли Джадд и Мира Сорвино

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Фото: AFP

Австралийская актриса и фотомодель Самара Уивинг

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Фото: AFP
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