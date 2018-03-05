"Оскар-2018": полный список победителей

Названы все победители "Оскара-2018". Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. За победу в номинации "Лучший фильм" также боролись такие картины, как "Дюнкерк", "Зови меня своим именем", "Леди-Берд", "Призрачная нить", "Прочь", "Секретное досье", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Гэри Олдман за роль в фильме "Темные времена" назван "Лучшим актером", а "Лучшая женская роль" – Фрэнсис Макдорманд.

Все победители

Лучший режиссер – Гильермо дель Торо ("Форма воды").

Лучшая работа оператора – Роджер Дикинс ("Бегущий по лезвию 2049").

Лучшая работа художника-постановщика – "Форма воды".

Лучшая песня – композиция Remember me ("Тайна Коко").

Лучший саундтрек – "Форма воды".

Лучший оригинальный сценарий – "Прочь".

Лучший адаптированный сценарий – "Зови меня своим именем".

Лучший анимационный фильм – "Тайна Коко".

Лучший фильм на иностранном языке – чилийская картина "Фантастическая женщина".

Лучший документальный фильм – "Икар".

Лучший короткометражный фильм – "Немое дитя".

Лучший короткометражный анимационный фильм – "Дорогой баскетбол".

Лучший короткометражный документальный фильм – "Рай – это пробка на 405-м шоссе".

Лучшие визуальные эффекты – "Бегущий по лезвию 2049".

Лучший монтаж – "Дюнкерк".

Лучший звук – "Дюнкерк".

Лучший монтаж звука – "Дюнкерк".

Лучший дизайн костюмов – "Призрачная нить".

Лучшие грим и прически – "Темные времена".

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.

