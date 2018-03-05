"Оскар-2018": полный список победителей
Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо
Названы все победители "Оскара-2018". Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. За победу в номинации "Лучший фильм" также боролись такие картины, как "Дюнкерк", "Зови меня своим именем", "Леди-Берд", "Призрачная нить", "Прочь", "Секретное досье", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Гэри Олдман за роль в фильме "Темные времена" назван "Лучшим актером", а "Лучшая женская роль" – Фрэнсис Макдорманд.
Все победители
Лучший режиссер – Гильермо дель Торо ("Форма воды").
Лучшая работа оператора – Роджер Дикинс ("Бегущий по лезвию 2049").
Лучшая работа художника-постановщика – "Форма воды".
Лучшая песня – композиция Remember me ("Тайна Коко").
Лучший саундтрек – "Форма воды".
Лучший оригинальный сценарий – "Прочь".
Лучший адаптированный сценарий – "Зови меня своим именем".
Лучший анимационный фильм – "Тайна Коко".
Лучший фильм на иностранном языке – чилийская картина "Фантастическая женщина".
Лучший документальный фильм – "Икар".
Лучший короткометражный фильм – "Немое дитя".
Лучший короткометражный анимационный фильм – "Дорогой баскетбол".
Лучший короткометражный документальный фильм – "Рай – это пробка на 405-м шоссе".
Лучшие визуальные эффекты – "Бегущий по лезвию 2049".
Лучший монтаж – "Дюнкерк".
Лучший звук – "Дюнкерк".
Лучший монтаж звука – "Дюнкерк".
Лучший дизайн костюмов – "Призрачная нить".
Лучшие грим и прически – "Темные времена".
Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.
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